Santiago Beltrán, el héroe de River en una noche épica ante San Lorenzo

Santiago Beltran de 21 años tapó dos penales en la infartante tanda de penales con la que el Millonario accedió a los cuartos de final del Torneo Apertura.

Santiago Beltrán fue el héroe de River en una noche épica en el Monumental. El joven arquero de 21 se hizo gigante, tapó dos penales en la tanda ante San Lorenzo y le dio la clasificación al Millonario a los cuartos de final del Torneo Apertura. Tras el partido, declaró: "Creo que no voy a jugar ningún otro partido tan dramático como este".