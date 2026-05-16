Un policía escaló una torre y convenció a un joven de descender sano y salvo en Urdinarrain

Un joven subió a una antena de casi 100 metros en Urdinarrain y, tras un complejo operativo en el que un policía logró persuadirlo desde la cima, fue rescatado.

Una tensa situación se vivió durante la noche del jueves en Urdinarrain cuando un joven ascendió a una antena de telecomunicaciones de aproximadamente 100 metros de altura ubicada en la zona de calle A. del Valle, en pleno centro de la ciudad.

Todo comenzó alrededor de las 21:20, cuando la pareja del hombre alertó a la Policía: se había retirado del domicilio y no sabían dónde estaba. Un móvil policial se dirigió entonces hacia una antena en inmediaciones de Bulevar Rivadavia, lugar al que el joven solía frecuentar por tareas vinculadas con telecomunicaciones. Al iluminar la estructura, los efectivos lo descubrieron en la cima de la torre.

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Fue en ese momento cuando el Oficial Ayudante Esteban Ledesma tomó una decisión que sería destacada por sus superiores: dejó su correaje y comenzó a escalar la estructura. En medio de una situación de extrema tensión y a una altura de casi cien metros, el policía logró llegar hasta donde estaba el joven y mantuvo una conversación de aproximadamente una hora. Con serenidad y capacidad de contención, lo persuadió para que descendiera de manera segura.

El joven fue hospitalizado

El jefe de Comisaría, Gustavo Cuevas, resaltó el compromiso y la valentía demostrados por Ledesma durante el operativo, señalando que el efectivo afrontó una intervención de alto riesgo priorizando en todo momento la preservación de la vida.

En el lugar también trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de salud con una ambulancia apostada de manera preventiva.

Según consignó R2820 de Gualeguaychú, tras el rescate, el joven fue trasladado al hospital Manuel Belgrano para recibir atención médica y acompañamiento psicológico. Sin embargo, cerca de las 00:15 volvió a generar alarma al escapar del centro de salud por una ventana mientras permanecía en observación.

Se desplegó entonces un nuevo operativo de búsqueda en inmediaciones del Polideportivo, donde fue localizado entre las instalaciones del predio. Nuevamente, la intervención de los efectivos permitió contenerlo y convencerlo de regresar al hospital para continuar recibiendo asistencia profesional.