Uno Entre Rios | Policiales | Policía

Un policía escaló una torre y convenció a un joven de descender sano y salvo en Urdinarrain

Un joven subió a una antena de casi 100 metros en Urdinarrain y, tras un complejo operativo en el que un policía logró persuadirlo desde la cima, fue rescatado.

16 de mayo 2026 · 11:01hs
Un policía escaló una torre y convenció a un joven de descender sano y salvo en Urdinarrain

Una tensa situación se vivió durante la noche del jueves en Urdinarrain cuando un joven ascendió a una antena de telecomunicaciones de aproximadamente 100 metros de altura ubicada en la zona de calle A. del Valle, en pleno centro de la ciudad.

Todo comenzó alrededor de las 21:20, cuando la pareja del hombre alertó a la Policía: se había retirado del domicilio y no sabían dónde estaba. Un móvil policial se dirigió entonces hacia una antena en inmediaciones de Bulevar Rivadavia, lugar al que el joven solía frecuentar por tareas vinculadas con telecomunicaciones. Al iluminar la estructura, los efectivos lo descubrieron en la cima de la torre.

villaguay: una familia denuncio presunta mala atencion luego del fallecimiento de un bebe

Villaguay: una familia denunció presunta mala atención luego del fallecimiento de un bebé

tragedia en concordia: un hombre murio en el incendio de su vivienda

Tragedia en Concordia: un hombre murió en el incendio de su vivienda

Fue en ese momento cuando el Oficial Ayudante Esteban Ledesma tomó una decisión que sería destacada por sus superiores: dejó su correaje y comenzó a escalar la estructura. En medio de una situación de extrema tensión y a una altura de casi cien metros, el policía logró llegar hasta donde estaba el joven y mantuvo una conversación de aproximadamente una hora. Con serenidad y capacidad de contención, lo persuadió para que descendiera de manera segura.

LEER MÁS: Tragedia en Concordia: un hombre murió en el incendio de su vivienda

El joven fue hospitalizado

El jefe de Comisaría, Gustavo Cuevas, resaltó el compromiso y la valentía demostrados por Ledesma durante el operativo, señalando que el efectivo afrontó una intervención de alto riesgo priorizando en todo momento la preservación de la vida.

En el lugar también trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de salud con una ambulancia apostada de manera preventiva.

Según consignó R2820 de Gualeguaychú, tras el rescate, el joven fue trasladado al hospital Manuel Belgrano para recibir atención médica y acompañamiento psicológico. Sin embargo, cerca de las 00:15 volvió a generar alarma al escapar del centro de salud por una ventana mientras permanecía en observación.

Se desplegó entonces un nuevo operativo de búsqueda en inmediaciones del Polideportivo, donde fue localizado entre las instalaciones del predio. Nuevamente, la intervención de los efectivos permitió contenerlo y convencerlo de regresar al hospital para continuar recibiendo asistencia profesional.

Policía Joven Urdinarrain
Noticias relacionadas
En Paraná, un choque entre dos motos dejó tres lesionados. 

Paraná: un choque entre dos motos dejó tres lesionados

En el Acceso Norte encontraron a un hombre sin vida sobre la banquina.

En el Acceso Norte encontraron a un hombre sin vida sobre la banquina

Colón: balearon a un hombre en el abdomen en un confuso episodio.

Colón: balearon a un hombre en el abdomen en un confuso episodio

En Concordia, Prefectura Salto Grande intervino en un procedimiento durante la sospecha de un bote.

Concordia: Prefectura impidió contrabando por 18 millones de pesos

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

River y Rosario Central se miden por un lugar en la final

River y Rosario Central se miden por un lugar en la final

Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil

Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil

Ultimo Momento
Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

River y Rosario Central se miden por un lugar en la final

River y Rosario Central se miden por un lugar en la final

Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil

Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil

Un policía escaló una torre y convenció a un joven de descender sano y salvo en Urdinarrain

Un policía escaló una torre y convenció a un joven de descender sano y salvo en Urdinarrain

Liga Paranaense: el clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza se lleva todas las miradas

Liga Paranaense: el clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza se lleva todas las miradas

Policiales
Un policía escaló una torre y convenció a un joven de descender sano y salvo en Urdinarrain

Un policía escaló una torre y convenció a un joven de descender sano y salvo en Urdinarrain

Villaguay: una familia denunció presunta mala atención luego del fallecimiento de un bebé

Villaguay: una familia denunció presunta mala atención luego del fallecimiento de un bebé

Tragedia en Concordia: un hombre murió en el incendio de su vivienda

Tragedia en Concordia: un hombre murió en el incendio de su vivienda

Paraná: un choque entre dos motos dejó tres lesionados

Paraná: un choque entre dos motos dejó tres lesionados

En el Acceso Norte encontraron a un hombre sin vida sobre la banquina

En el Acceso Norte encontraron a un hombre sin vida sobre la banquina

Ovación
River y Rosario Central se miden por un lugar en la final

River y Rosario Central se miden por un lugar en la final

Liga Paranaense: el clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza se lleva todas las miradas

Liga Paranaense: el clásico entre Peñarol y Sportivo Urquiza se lleva todas las miradas

Talleres es semifinalista de la Súper Liga de Caballeros

Talleres es semifinalista de la Súper Liga de Caballeros

Liga Paranaense: Neuquén ganó en el inicio de la sexta fecha

Liga Paranaense: Neuquén ganó en el inicio de la sexta fecha

Las TC Pick Up clasifican para la cuarta del año

Las TC Pick Up clasifican para la cuarta del año

La provincia
Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

Gualeguaychú lanzó el Fondo Municipal de Fomento a las Artes y la Cultura 2026

El frío comienza a afectar la producción hortícola de la zona y ya advierten escasez en góndolas

El frío comienza a afectar la producción hortícola de la zona y ya advierten escasez en góndolas

El 75% de los animales en Paraná sufre maltrato o abandono

El 75% de los animales en Paraná sufre maltrato o abandono

Senadores del PJ recibieron a representantes gremiales de Vialidad Nacional

Senadores del PJ recibieron a representantes gremiales de Vialidad Nacional

La Municipalidad de Paraná desmintió la información que circula sobre una advertencia sanitaria

La Municipalidad de Paraná desmintió la información que circula sobre una advertencia sanitaria

Dejanos tu comentario