La Selección de Entre Ríos cerró la performance con un saldo de dos victorias y una derrota. El campeón fue San Francisco, Córdoba.

La Selección de Entre Ríos tuvo una muy buena participación en la Copa Región Centro de básquetbol, disputada durante el fin de semana en la ciudad de San Francisco, Córdoba, donde alcanzó el segundo puesto luego de afrontar tres compromisos frente a representativos de la región.

La Copa Región Centro se desarrolló en el estadio Antonio Manno del Club Atlético San Isidro, con la participación de los seleccionados U15 de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, además del representativo de la Asociación de San Francisco, que compitió con un equipo de categoría U17.

La definición del certamen tuvo como particularidad un triple empate en la primera posición entre Entre Ríos (-3), Santa Fe (-5) y San Francisco (+8), todos con dos victorias y una caída. Finalmente, el conjunto anfitrión se quedó con el título, favorecido por la diferencia de puntos en los enfrentamientos entre los equipos igualados.

El camino de la Selección de Entre Ríos

El conjunto provincial, conducido por Francisco Silvestrini, comenzó su camino con una importante victoria ante San Francisco por 76 a 71. Santiago Sauer fue determinante con una planilla de 15 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

En su segunda presentación, los entrerrianos volvieron a mostrar un gran nivel colectivo y superaron al representativo de Córdoba por 83 a 77, en un encuentro que tuvo un destacado último cuarto: Entre Ríos se impuso por 23 a 10 para quedarse con el triunfo. En ese partido sobresalieron las actuaciones de Victorio Greca, autor de 19 puntos; e Imanol Echazarreta, quien aportó 12 tantos y cuatro rebotes.

En el cierre de la competencia, Entre Ríos enfrentó a Santa Fe y cayó por 64 a 56. Greca volvió a tener un buen aporte con 17 puntos, secundado por Jerónimo Torres, que sumó 11. De esta manera, el representativo provincial completó su participación con dos triunfos y una derrota, un balance que le permitió ubicarse en el segundo lugar de la clasificación general.