De manera exitosa culminó el torneo del Competición Especial en el autódromo de Concepción del Uruguay, donde el campeonato Río Uruguay Seguros 2026 en su última fecha dejó nuevos campeones.

En Clase 1, por primera vez el piloto correntino Marco Risso se consagró campeón de la categoría. El oriundo de Mercedes cerró el año ganando tras una racha impresionante de triunfos.

El uruguayo Sebastián Braida continuó con gran rendimiento y fue segundo, mientras que Martín Jacob fue tercero, después de remontar desde el fondo en una final que comenzó con largada abortada por inconvenientes en el Gordini de Mariano Marozzini.

En el siempre atractivo trazado de 2.700 metros el espectáculo fue muy bueno. Diego Braida dominó en Copa Seniors. De manera anticipada el experimentado Jorge Lambert se había consagrado campeón en el certamen Seniors.

En Clase 2, Luciano Lung se llevó para Maciá el trofeo de campeonato tras un final de película. Un año de mucho aprendizaje y trabajo de menor a mayor lo ubicó en la última fecha con buenos puntos y vencedor de la caótica serie con varios candidatos accidentados y final, requisito fundamental para el título.

Marcos Bonasegla, que contaba con los puntos y el triunfo necesario, fue excluido tras la revisión técnica. El uruguayense presentó intención de apelar, la cual deberá ser ratificada en los próximos días.

La Clase 3 del Competición Especial

En Clase 3, el federaense Nahuel Zanandrea se hizo nuevamente de un campeonato entrerriano. No fue quién acumuló más puntos, pero si quien reúna el requisito fundamental de triunfar al menos una vez. Según sus palabras, las claves del título estuvieron en el parate de un año, la construcción del nuevo Renault Clío y la experiencia de Carlos Morier a la cabeza del equipo.

Facundo Tamay y el Bona Racing demostraron ser referencia desde la primera fecha de la temporada, sumaron una cantidad enorme de puntos y algún problema de trasmisión tal vez pudo separarlos de lo que hubiese sido el primer puesto. Con total hidalguía pelearon hasta lo último.

Gerónimo Gerlach, que llegaba con chances de campeonar, en pista dejó todo para alcanzar a Zanandrea. No se llevó el título, pero regalaron infinidad de maniobras.

La carrera fue dominada por Franco Morend. De regreso, estrenando un flamante VW Up, Fabricio Scatena remó desde atrás comenzando a atacar desde mitad de carrera y llegó en segundo lugar. Luego de un año difícil, Maxi Pérez se llevó un tercer puesto que consuela de alguna manera tantos momentos complicados.

En Copa Seniors fue campeón otra vez Sebastián Elola, quien iba por un objetivo más ambicioso, el del torneo general. Una ida de pista y rotura de la parte frontal de su VW Up dejó sentida una rueda que se desprendió y lo dejó en el abandono.

En la Fórmula Entrerriana, tras un gran duelo en pista Emilio Villanova se adjudicó el campeonato y se llevó el trofeo para Chajarí. Con el chasis Ralt le puso fin a la clásica pulseada nacional-importado.

También se definición el año del TC 850

El TC 850 también fue parte de la definición en el trazado de la Histórica, donde Fabio Todone se consagró campeón de la Copa de Oro. El piloto se consagró como el gran ganador de la temporada 2026 y se quedó con el título. Por su parte, Maximiliano Lozano se quedó con el título de la Copa de Plata, mientras que Gonzalo Salas hizo lo propio en el campeonato del TC 850 Seniors y coronó una temporada de grandes actuaciones.

Con un buen parque de 24 autos la carrera fue ganada por Todone, seguido por Rodrigo Miraglio y Lucas Olariaga. En Seniors ganó Salas, escoltado por Martín Aldas y Juan Ignacio Rossi. La categoría cerró un gran año, confirmando su levantada en estas últimas temporadas.

También fue parte de la definición la Fórmula 3 Entrerriana, en la cual Genaro Finós del GRT Fórmula se consagró campeón en un año extraordinario para el piloto más joven en la historia de la categoría y una estructura que debutó esta temporada.

La carrera final 1 fue ganada por Finós, seguido por Juan Manuel Percara y Thiago Coffy. En tanto que la carrera final 2 volvió a vencer Finós, secundado por Tiziano Cantero y Thiago Coffy. El campeonato finalizó con Genaro Finós con 229,5 puntos, seguido por Joaquín Pagola con 225 y Thiago Coffy con 205,5 unidades.