Rodrigo de la Serna interpreta a Aníbal Gordon, el criminal vinculado a la represión ilegal y las redes de violencia paraestatal en los años 70.

Rodrigo de la Serna protagoniza Gordon, la nueva serie de Netflix que reconstruye la historia de Aníbal Gordon, un delincuente que llegó a vincularse con estructuras de inteligencia y grupos parapoliciales durante uno de los períodos más oscuros de la Argentina. La producción se adentra en el crimen, el poder y la violencia política de los años 70.

Aníbal Gordon fue un delincuente que pasó de los robos y el crimen común a vincularse con estructuras de inteligencia y organizaciones parapoliciales. Su nombre quedó asociado a la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), un grupo de ultraderecha que actuó durante los años previos al golpe de Estado de 1976 y que persiguió y asesinó a militantes políticos, sindicalistas y referentes sociales.

Su relevancia histórica no se explica únicamente por su prontuario criminal, sino por los vínculos que construyó con sectores del aparato estatal. Gordon estuvo relacionado con la SIDE y, durante la última dictadura militar, encabezó Automotores Orletti, un centro clandestino de detención y tortura que funcionó en Buenos Aires y fue parte del entramado represivo del Plan Cóndor.

Su recorrido expone una trama en la que el delito, los servicios de inteligencia y la represión ilegal se cruzaron en uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. Es ese universo el que recupera la nueva ficción de Netflix, con una figura que permite abordar las conexiones entre la violencia criminal y el terrorismo de Estado.

Rodrigo de la Serna se mete en la piel de Aníbal Gordon

La interpretación de Aníbal Gordon representa un nuevo desafío para Rodrigo de la Serna, reconocido por su capacidad para construir personajes de gran intensidad. En esta oportunidad, el actor se pone en la piel de un hombre que se movió entre el mundo del hampa y los entramados clandestinos del poder, marcado por la ambición, la crueldad y el ejercicio de la violencia.

De la Serna describió a Gordon como un psicópata y se refirió al contexto histórico como un escenario en el que la violencia se había naturalizado. La construcción del personaje no busca justificar sus acciones, sino retratar a un hombre que encontró en el dinero y el poder sus principales motivaciones.

El papel también lo llevó a sumergirse en una etapa de la historia argentina que considera particularmente interesante, tanto por sus dimensiones políticas como por las contradicciones que atravesaron a la sociedad. Gordon es una figura que obliga a mirar de frente una época en la que la persecución y el terror formaron parte de un sistema organizado.

Netflix lleva a la pantalla una historia real de la Argentina

La serie cuenta con siete episodios y está dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik. Trapero, además, se desempeña como showrunner de la producción, que toma como referencia los libros Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista e historiador Marcelo Larraquy, quien también participó en el desarrollo del guion.

El elenco reúne a Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y Matías Mayer, entre otros. La producción se filmó en distintas locaciones de Buenos Aires y Bariloche. Llegó a Netflix el 18 de noviembre.

A través de la vida de Gordon, la ficción reconstruye un entramado que excede la biografía de un criminal. La historia se adentra en los mecanismos de la violencia política, las complicidades y los vínculos entre delincuencia y estructuras estatales.

La figura de Aníbal Gordon sigue siendo relevante porque permite revisar una parte de la Argentina que no puede quedar reducida a nombres o episodios aislados. Su recorrido expone cómo funcionaron las redes clandestinas durante uno de los períodos más traumáticos del país y por qué reconstruir esa historia también es una forma de mantener viva la memoria.