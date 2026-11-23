El exarquero Peter Schmeichel manifestó su hartazgo con el defensor Lisandro Martínez, cuestionando su rendimiento y actitud.

Manchester United , a través de la voz de su histórico arquero Peter Schmeichel, criticó duramente al defensor entrerriano Lisandro Martínez tras la reciente derrota ante Liverpool por 4 a 0, un resultado que acentúa la crisis deportiva del club inglés.

"Estoy harto de hablar de él. Honestamente, estoy harto de hablar de él", declaró el exarquero danés, quien también cuestionó la actitud del futbolista: "Es un tipo que critica a la gente de arriba, critica a sus compañeros de equipo. Creo que tiene que rendir mejor que eso, realmente lo creo".

Schmeichel responsabilizó parcialmente al zaguero de la Selección Argentina por algunos de los goles recibidos en la goleada: "Podés repasar, no todos los goles de hoy, pero sí un par de ellos. Él está ahí, en el centro de eso, y podría haber hecho algo para, al menos, hacer más difícil que Liverpool marcara".

¿Manchester United en zona de descenso?

Más allá de sus críticas al campeón del mundo, el danés trazó un panorama alarmante sobre el equipo: "Este equipo parece un equipo que podría descender. Así que ahora el objetivo debería ser evitar el descenso", disparó.

"Si siguen haciendo esto durante tanto tiempo, va a haber problemas", advirtió. Aunque todavía confía en una posible recuperación, fue tajante respecto de las aspiraciones del plantel: "Nunca va a formar un equipo campeón, no con estos jugadores".

Las declaraciones se suman a una serie de cuestionamientos de exreferentes del club hacia Lisandro Martínez. Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Nicky Butt y Paul Scholes ya habían apuntado públicamente contra el argentino, que volvió a quedar bajo la lupa en medio del mal momento colectivo.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino atraviesa una situación crítica en la Premier League: marcha decimonoveno, con apenas ocho puntos en 11 encuentros, y ocupa puestos de descenso.

En ese contexto, los Diablos Rojos afrontarán dos compromisos importantes. Este miércoles se medirán con Sporting Lisboa por la Champions League, donde acumulan seis unidades en cuatro presentaciones, mientras que el sábado 28 recibirán a Brentford, con la necesidad de sumar para comenzar a escapar de los últimos lugares.