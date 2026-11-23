La industria metalúrgica trabaja a menos de la mitad de su capacidad y registró su peor octubre desde 2016. En lo que va de 2026 retrocedió 5%.

La industria metalúrgica argentina continuó atravesando un escenario de caída de la producción y baja utilización de sus instalaciones. Durante octubre, la actividad registró una contracción interanual del 2,1%, mientras que el acumulado de los primeros 10 meses del año mostró un retroceso del 5%, según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento fue el nivel de utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas 41,8%, el registro más bajo para un mes de octubre desde 2016, cuando comenzó la serie disponible. Esto significa que las fábricas del sector trabajaron, en promedio, a menos de la mitad de su capacidad productiva.

El indicador también reflejó un deterioro respecto del mismo período de 2025, con una disminución de 2,5 puntos porcentuales. Aunque la producción registró una mejora mensual del 0,8% frente a septiembre, ese incremento no alcanzó para compensar la fuerte caída que arrastró la actividad desde junio. El informe, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de Adimra, señaló que el sector continuó operando en niveles históricamente bajos, con dificultades para recuperar los volúmenes de fabricación y una demanda que todavía no mostró señales sostenidas de recuperación.

Los sectores más afectados por la caída El retroceso de la actividad no fue uniforme entre los distintos segmentos de la industria metalúrgica. Sin embargo, la mayoría de los rubros registró variaciones interanuales negativas durante octubre.

La situación más delicada correspondió a los fabricantes de bienes de capital, cuya producción cayó 9,2% interanual. Este segmento acumuló 18 meses consecutivos de retrocesos, principalmente por la escasez de pedidos, la postergación de inversiones por parte de sus clientes y la falta de trabajos contratados.

Otros rubros también mostraron resultados negativos: Maquinaria agrícola: caída del 4,5%. Equipamiento médico: retroceso del 4,5%. Carrocerías y remolques: disminución del 2,4%. Autopartes: baja del 2,3%. Otros productos de metal: contracción del 1,4%.

En la otra vereda

En contraste, dos actividades registraron mejoras interanuales. La producción de fundición aumentó 4,6%, mientras que la fabricación de equipos y aparatos eléctricos creció 4,2%. Sin embargo, Adimra aclaró que ambos incrementos respondieron, en parte, a bases de comparación particularmente bajas.

En octubre de 2025, la fundición cayó 12,7% y los equipos eléctricos retrocedieron 8,6%. En el caso de la fundición, el resultado positivo llegó después de 32 meses de caídas dentro de los 33 anteriores.

Por su parte, los fabricantes de equipos y aparatos eléctricos interrumpieron una secuencia de 14 meses consecutivos de retrocesos.

La falta de pedidos complica la recuperación

El relevamiento también analizó el comportamiento de la producción metalúrgica según las actividades económicas a las que abastecen las empresas. Entre los destinos que registraron mayores contracciones se destacaron la construcción, con una baja del 4,3%, y la minería, con una disminución del 4,1%.

También retrocedieron los proveedores de la agroindustria (-3,6%), petróleo y gas (-3,5%), automotriz (-1,5%) y consumo final (-1,1%). En cambio, las empresas vinculadas con alimentos y bebidas registraron un crecimiento del 3,2%, mientras que los proveedores de energía eléctrica aumentaron su producción un 2,8%. Ambos destinos revirtieron las caídas que mostraron durante septiembre.