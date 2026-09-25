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Entre Ríos quedó tercera entre las provincias que más recursos nacionales recibieron hasta agosto

Entre Ríos recibió 73.413 millones de pesos en transferencias no automáticas durante los primeros ocho meses de 2026, según datos de Analytica.

25 de septiembre 2026 · 16:28hs
Entre Ríos quedó tercera entre las provincias que más recursos nacionales recibieron hasta agosto.

Entre Ríos quedó tercera entre las provincias que más recursos nacionales recibieron hasta agosto.

Entre Ríos se ubicó entre las provincias que más recursos recibió del Gobierno nacional a través de transferencias no automáticas durante los primeros ocho meses de 2026. De acuerdo con datos oficiales relevados por la consultora Analytica, la provincia obtuvo $73.413 millones entre enero y agosto.

Con ese monto, quedó tercera entre las 24 jurisdicciones del país en términos absolutos, detrás de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El lugar también se mantuvo al considerar los fondos distribuidos según la cantidad de habitantes.

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Tercera en recursos por habitante

Entre Ríos recibió $51.497 por habitante durante el período analizado y volvió a ubicarse tercera en el ranking nacional. En este caso, quedó detrás de La Pampa y Catamarca, que registraron los mayores montos per cápita.

El desempeño entrerriano también se destaca al comparar la evolución interanual. Los recursos nacionales no automáticos destinados a la provincia aumentaron 91,2% respecto del mismo período de 2025.

El comportamiento se produjo en un escenario en el que varias jurisdicciones registraron disminuciones en este tipo de transferencias, de acuerdo con el relevamiento difundido por Analytica.

Fondos para la Caja de Jubilaciones

Una parte de los recursos recibidos por Entre Ríos está vinculada con el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial.

Estos fondos forman parte de las gestiones que la administración entrerriana mantiene ante el Gobierno nacional para obtener recursos destinados a cubrir el desequilibrio del sistema previsional provincial.

La asistencia nacional constituye uno de los principales componentes dentro del conjunto de transferencias no automáticas que recibió la provincia durante el año.

Entre las principales receptoras de ATN

Otro componente relevante fueron los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Entre enero y agosto, Entre Ríos recibió $15.000 millones por este concepto.

Ese monto ubicó a la provincia en el segundo lugar entre las jurisdicciones que recibieron ATN durante el período. Misiones encabezó la distribución, con $20.000 millones.

Los datos sobre transferencias no automáticas y ATN muestran así un incremento de los recursos nacionales destinados a Entre Ríos durante 2026, en un contexto de negociaciones entre la Provincia y Nación por fondos vinculados, entre otros conceptos, con el sistema previsional.

Entre Ríos Recursos Agosto
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