Patronato y un pack para acompañar al equipo en la Copa

Patronato tiene el fixture definido para su histórica participación en la Copa Libertadores de América. El equipo Rojinegro el debut será el miércoles 5 de abril, a partir de las 19, ante Atlético Nacional de Medellín, Colombia, por la primera fecha del Grupo H. El partido se disputará en el estadio Brigadier López, de Colón de Santa Fe, ya que el estadio Grella no fue habilitado por la Conmebol por el césped no está en condiciones tras un informe de la entidad sudamericana.

Por el debut en el certamen internacional la dirigencia de Patronato dio a conocer un pack para asistir a los tres encuentros que tendrá el campeón de la Copa Argentina como local en el torneo más importante del continente. El pack sólo será para ubicaciones generales (no plateas) y se distinguirá precios tanto para socios como no socios de la institución

El mismo puede adquirirse desde este jueves de manera online por @boleteriavip y a partir del viernes en la Secretaría del club Patronato.

Cualquier duda o inconveniente, comunicarse con la Secretaría del Club de Lunes a Viernes de 9.30 a 19.30 horas y el Sábado de 10 a 14 (Teléfono 0343-4243766 / WhatsApp 343-4734354).

Los precios de las generales Caballeros para socios se fijó para los tres partidos en 7 mil pesos y para no socios en 10 mil; las generales Damas y Jubilados se puso un precio de 6 mil para socios y de 8.500 para no socios. En tanto las generales Menores en 3.500 pesos para socios y de 6 mil para no socios.