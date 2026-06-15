España afronta un accesible estreno en el Mundial 2026

La Roja, uno de los candidatos al título en el Mundial 2026, se medirá con Cabo Verde, desde las 13 por el Grupo H. También se miden Arabia Saudita-Uruguay.

España, uno de los grandes candidatos a alzar el trofeo, y Cabo Verde jugarán este lunes desde las 13 en el Atlanta Stadium, por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026 . El partido será en el Atlanta Stadium, con el arbitraje del jordano Adham Makhadmeh.

El conjunto africano buscará dar un batacazo que parece impensado en su primera participación en la competencia, mientras que los europeos buscan alargar su invicto de 10 encuentros.

Ecuador cayó sobre la hora ante Costa de Marfil en el Grupo E

La Roja, comandada por Luis de la Fuente y gran candidata, viene con un invicto de 30 partidos, y su última derrota fue frente a Colombia en un amistoso disputado en marzo de 2024, aunque perdió contra Portugal por penales en la final de la Nations League, en los 90 minutos empataron 2-2. Su última presentación fue un sorpresivo empate por 1-1 contra Irak.

El DT no podrá contar con su principal figura, Lamine Yamal, quien no se recuperó del todo de la lesión sufrida en el Barcelona. El DT apostaría a la siguiente formación: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri, Ferran Torres, Mike Oyarzabal y Alex Baena.

Por su parte, Cabo Verde comandados técnicamente por Bubista, encadenan dos victorias consecutivas –Serbia e Islas Bermudas– y van en busca de dar el primer golpe en un duelo clave si quiere tener chances de clasificar para las llaves eliminatorias.

Los 11 que buscarán dar el gran golpe serán Vozinha; Willyan Pina, Steven Lopes Cabral, Pico, Diney; Telmo Arcanjo, Kevin Lenini; Jovane Cabral, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes; Nuno da Costa.

También debutan Arabia Saudita y Uruguay

También por el Grupo H, Arabia Saudita y Uruguay jugarán desde las 19 en el Miami Stadium. El italiano Maurizio Mariani será el encargado de impartir justicia.

El conjunto asiático buscará dar la sorpresa, mientras que los sudamericanos, dirigidos por Marcelo Bielsa, buscan disipar las dudas de la previa con un triunfo contundente.

Los Halcones Verdes, comandados por Georgios Donis desde hace pocos meses, vienen de dos buenos amistosos de preparación, primero con una victoria ante Puerto Rico por 3 a 0 y luego con un empate sin goles contra Senegal. Buscarán comenzar con el pie derecho para soñar con la clasificación a 16avos de final.

El equipo que derrotó a Argentina en el estreno de Qatar 2022, alistaría a Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Ali Al-Khaibari, Musab Al-Shamat, Salem Al-Dawsari; Marwan Al-Juwayr, Firas Al-Buraikan.

Mientras que los Charrúas del Loco Bielsa no llegan de la mejor manera luego de los amistosos previos. Contra Inglaterra, uno de los candidatos para esta Copa del Mundo, empataron 1 a 1, y luego tampoco pudieron contra Argelia e igualaron sin goles.

El orientador táctico argentino pararía al siguiente equipo para el debut: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez.