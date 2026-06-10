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Federico Bravo no dramatiza la sequía de triunfos y apostó a la seguidilla en el Grella

Federico Bravo valoró el punto conseguido ante Agropecuario en Carlos Casares, evitó dramatizar la racha sin triunfos y se ilusiona con la serie de local.

10 de junio 2026 · 14:06hs
Federico Bravo no dramatiza la sequía de triunfos y apostó a la seguidilla en el Grella

Prensa: Patronato

El mediocampista de Patronato, Federico Bravo, analizó el empate 1 a 1 frente a Agropecuario, en Carlos Casares y dejó un mensaje de tranquilidad pese a que el equipo acumula tres encuentros sin victorias. Consideró que el resultado dejó sensaciones encontradas, valoró el punto obtenido y remarcó la importancia de la seguidilla de tres partidos consecutivos como local.

“Lógicamente lo tomamos como perder dos puntos porque el objetivo era ganar. Hasta el entretiempo creo que lo merecíamos, pero en el segundo tiempo nos dominaron claramente. Por eso también hay que valorar el empate porque la pasamos mal y logramos traernos un punto”, expresó el experimentado mediocampista central en diálogo con Código Patrón.

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Al referirse al desarrollo del encuentro, Bravo entendió que la expulsión de Valentín Pereyra resultó determinante para el crecimiento del conjunto local. “Es una categoría que se define por detalles. La expulsión nos hizo replegar mucho y un rival que tenía la necesidad de ganar se nos vino encima. Tratamos de aguantar como pudimos”, señaló.

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El volante evitó individualizar responsabilidades por la roja sufrida por Pereyra o por la ocasión desperdiciada por Alejo Miró cuando Patronato intentaba recuperar el control del partido. “Nosotros no caemos en nombres propios. Se formó un grupo muy bueno donde todos queremos lo mejor para Patronato. Fue un error que Valen tendrá que aprender a corregir y también hubo mala suerte en la jugada de Alejo, pero no creemos que por eso no pudimos ganar”, sostuvo.

Bravo también lamentó que el equipo no haya aprovechado los espacios que dejó Agropecuario durante el tramo final del encuentro. “Sabíamos que si convertíamos primero, ellos iban a dejar más espacios por la necesidad de ganar. Los encontramos, pero no pudimos aprovecharlos”, indicó.

La importancia de hacerse fuerte en Grella

Con Atlético Rafaela, Midland y San Martín de Tucumán como próximos compromisos en Paraná, el mediocampista reconoció que el plantel observa con optimismo la serie de encuentros en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. “Tenemos tres partidos de local y sabemos que si hacemos las cosas bien podemos ilusionarnos. Es dificilísimo sacar nueve de nueve, pero si lo lográs seguramente vas a estar entre los primeros puestos”, explicó.

Sin embargo, pidió cautela ante la paridad que domina la Zona B. “Si ganás un partido mirás para arriba y si perdés mirás para abajo. Está todo muy parejo. Nosotros tenemos que pensar solamente en Rafaela y en hacer un buen partido”, afirmó.

Federico Bravo apunto a mantener la tranquilidad

Patronato pasó de una racha de seis encuentros sin derrotas a tres sin triunfos, aunque Bravo descartó cualquier tipo de preocupación excesiva. _“Somos conscientes de que el peor partido fue contra Güemes y nos hacemos cargo. Sacando eso, creo que venimos haciendo cosas buenas y en varios partidos fuimos superiores a los rivales. No hay que volverse locos porque es un torneo largo. Hay que encontrar regularidad”, analizó.

Finalmente, se refirió al próximo mercado de pases y a los problemas físicos y disciplinarios que impidieron que el cuerpo técnico contara con el plantel completo durante gran parte del campeonato. “Más que pensar en refuerzos, lo que pedimos es que se corte la mala racha de lesiones y suspensiones. Tenemos un gran plantel y sabemos que podemos competir contra cualquiera”, concluyó.

Federico Bravo Patronato Grella
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