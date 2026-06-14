Finalizó el partido en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de barrio Villa Sarmiento de Paraná. Por la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional, Patronato y Atlético de Rafaela igualaron 0 a 0, en un pobre y aburrido encuentro.
Patronato y Atlético de Rafaela empataron en el Grella
Por la fecha 18 de la Zona B, el Negro y la Crema igualaron 0 a 0 en un pobre partido. Patronato lleva cuatro partidos sin victorias.
14 de junio 2026 · 15:34hs
El Negro lleva cuatro partidos sin victorias, de los cuales igualó en tres y perdió en el restante.
Formaciones para Patronato y Atlético de Rafaela
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Juan Barinaga, Alejo Miró; Joaquín Barolín y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Candia.
Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Nicolás Ramos, Gabriel Fernández, Fernando Ponce, Roque Ramírez; Matías Pardo, Facundo Solá, Enzo Vuatter; Martiliano Moreno; Nahuel Cainelli y Mauro Quiroga. DT: Iván Juárez.
Árbitro: Nelson Sosa.
Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.