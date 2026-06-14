Patronato y Atlético de Rafaela empataron en el Grella

Por la fecha 18 de la Zona B, el Negro y la Crema igualaron 0 a 0 en un pobre partido. Patronato lleva cuatro partidos sin victorias.

Finalizó el partido en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de barrio Villa Sarmiento de Paraná. Por la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional, Patronato y Atlético de Rafaela igualaron 0 a 0, en un pobre y aburrido encuentro.