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Patronato y Atlético de Rafaela empataron en el Grella

Por la fecha 18 de la Zona B, el Negro y la Crema igualaron 0 a 0 en un pobre partido. Patronato lleva cuatro partidos sin victorias.

14 de junio 2026 · 15:34hs
Patronato dejó pasar otra oportunidad de sumar de a tres.

Prensa Patronato

Patronato dejó pasar otra oportunidad de sumar de a tres.

Finalizó el partido en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de barrio Villa Sarmiento de Paraná. Por la fecha 18 de la Zona B de la Primera Nacional, Patronato y Atlético de Rafaela igualaron 0 a 0, en un pobre y aburrido encuentro.

El Negro lleva cuatro partidos sin victorias, de los cuales igualó en tres y perdió en el restante.

Patronato recibe a Atlético de Rafaela con público visitante.

Patronato recibe a Atlético de Rafaela con público visitante

Los hinchas de Patronato ya pueden adquirir su boleto.

Patronato puso a la venta las entradas para el partido contra Atlético de Rafaela

Formaciones para Patronato y Atlético de Rafaela

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Juan Barinaga, Alejo Miró; Joaquín Barolín y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Candia.

Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Nicolás Ramos, Gabriel Fernández, Fernando Ponce, Roque Ramírez; Matías Pardo, Facundo Solá, Enzo Vuatter; Martiliano Moreno; Nahuel Cainelli y Mauro Quiroga. DT: Iván Juárez.

Árbitro: Nelson Sosa.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

Patronato Atlético de Rafaela Primera Nacional Fútbol
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