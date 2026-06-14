Se jugaron los partidos revancha de los cuartos de final del Torneo Apertura Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi de Primera División masculina de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC), instancia que definió a los cuatro mejores elencos del campeonato.
Están los semifinalistas de Paraná Campaña
Viale FBC, Atlético María Grande, Unión Agrarios y Deportivo Tuyango son los cuatro mejores equipos de Paraná Campaña.
14 de junio 2026 · 18:49hs
Viale FBC, Atlético María Grande, Unión Agrarios Cerrito y Deportivo Tuyango de Piedras Blancas siguen en camino rumbo al título.
Resultados de las revanchas de Paraná Campaña
Atlético María Grande 2-2 Cultural de Crespo (global 3-2)
Viale FBC 4-1 Atl. Litoral de María Grande (global 6-2)
Unión Agrarios Cerrito 8-1 Independiente FBC de Hernandarias (global 11-1)
Deportivo Tuyango de Piedras Blancas 1-1 Juventud Unida de Bovril (global 1-1, penales 5-4)
Así serán las semifinales
Atlético María Grande vs. Viale FBC
Deportivo Tuyango de Piedras Blancas vs. Unión Agrarios Cerrito