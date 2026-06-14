Uno Entre Rios | Ovación | Paraná Campaña

Están los semifinalistas de Paraná Campaña

Viale FBC, Atlético María Grande, Unión Agrarios y Deportivo Tuyango son los cuatro mejores equipos de Paraná Campaña.

14 de junio 2026 · 18:49hs
Se acerca la definición de Paraná Campaña.

FM Flash

Se acerca la definición de Paraná Campaña.

Se jugaron los partidos revancha de los cuartos de final del Torneo Apertura Desiderio Godoy y Eduardo Cebolla Seimandi de Primera División masculina de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC), instancia que definió a los cuatro mejores elencos del campeonato.

Viale FBC, Atlético María Grande, Unión Agrarios Cerrito y Deportivo Tuyango de Piedras Blancas siguen en camino rumbo al título.

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Resultados de las revanchas de Paraná Campaña

Atlético María Grande 2-2 Cultural de Crespo (global 3-2)

Viale FBC 4-1 Atl. Litoral de María Grande (global 6-2)

Unión Agrarios Cerrito 8-1 Independiente FBC de Hernandarias (global 11-1)

Deportivo Tuyango de Piedras Blancas 1-1 Juventud Unida de Bovril (global 1-1, penales 5-4)

Así serán las semifinales

Atlético María Grande vs. Viale FBC

Deportivo Tuyango de Piedras Blancas vs. Unión Agrarios Cerrito

Paraná Campaña Deportivo Tuyango Viale FBC Fútbol
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