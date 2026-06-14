Los pozos más importantes del Quini 6 no tuvieron ganadores luego del sorteo que se realizó este domingo, mientras que en el Siempre Sale hubo 21 apostadores que lograron reunir cinco aciertos y cada uno pasará a cobrar un poco más de 22 millones de pesos.
Los pozos más importantes del Quini 6 no tuvieron ganadores
Los pozos más importantes del Quini 6 no tuvieron ganadores luego del sorteo que se realizó este domingo, mientras que en el Siempre Sale hubo 21 afortunados.
Para el próximo sorteo, que será el miércoles, la Lotería de Santa Fe informó que habrá $7.200.000.000 en juego.
Los números del Quini 6
En el sorteo Tradicional, los números que salieron sorteados fueron 02 - 10 - 18 - 21 - 30 - 36. En este caso no hubo ganadores y para el próximo sorteo se acumularon $2.013.500.210.
En cuanto a La Segunda del Quini 6, las bolillas que salieron resultaron: 00 - 21 - 25 - 27 - 33 - 44. En este sorteo tampoco hubo afortunados, por lo que quedaron vacantes $1.100.000.000
En la Revancha, los números favorecidos fueron 11 - 13 - 17 - 18 - 28 - 41. Tampoco hubo ganadores, por lo que $2.603.439.673 pasaran al sorteo que se realizará el miércoles.
En tanto, en el Siempre Sale, el sorteo arrojó las siguientes bolillas: 00 - 10 - 11 - 16 - 25 - 34. En este caso hubo 21 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevará $22.777.215,43.