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Los pozos más importantes del Quini 6 no tuvieron ganadores

Los pozos más importantes del Quini 6 no tuvieron ganadores luego del sorteo que se realizó este domingo, mientras que en el Siempre Sale hubo 21 afortunados.

14 de junio 2026 · 21:41hs
Los pozos más importantes del Quini 6 quedaron vacantes este domingo.

Los pozos más importantes del Quini 6 quedaron vacantes este domingo.

Los pozos más importantes del Quini 6 no tuvieron ganadores luego del sorteo que se realizó este domingo, mientras que en el Siempre Sale hubo 21 apostadores que lograron reunir cinco aciertos y cada uno pasará a cobrar un poco más de 22 millones de pesos.

Para el próximo sorteo, que será el miércoles, la Lotería de Santa Fe informó que habrá $7.200.000.000 en juego.

Los pozos millonarios del Quini 6 quedaron vacantes quedaron vacantes. 

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

En el Quini 6 un apostador se llevó 1.400 millones en La Segunda.

Quini 6: un apostador se llevó 1.400 millones en La Segunda

Los números del Quini 6

En el sorteo Tradicional, los números que salieron sorteados fueron 02 - 10 - 18 - 21 - 30 - 36. En este caso no hubo ganadores y para el próximo sorteo se acumularon $2.013.500.210.

En cuanto a La Segunda del Quini 6, las bolillas que salieron resultaron: 00 - 21 - 25 - 27 - 33 - 44. En este sorteo tampoco hubo afortunados, por lo que quedaron vacantes $1.100.000.000

En la Revancha, los números favorecidos fueron 11 - 13 - 17 - 18 - 28 - 41. Tampoco hubo ganadores, por lo que $2.603.439.673 pasaran al sorteo que se realizará el miércoles.

En tanto, en el Siempre Sale, el sorteo arrojó las siguientes bolillas: 00 - 10 - 11 - 16 - 25 - 34. En este caso hubo 21 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevará $22.777.215,43.

Quini 6 Apostadores Sorteo
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