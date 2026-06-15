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Paraná: conductor maniobró para evitar a un perro y terminó impactando contra un auto estacionado

El siniestro ocurrió en calle Alsina, antes de llegar a Feliciano en Paraná, cuando el rodado chocó a un Peugeot 206 estacionado y volcó sobre la cinta asfáltica.

15 de junio 2026 · 09:45hs
El siniestro ocurrió en calle Alsina

El siniestro ocurrió en calle Alsina, antes de llegar a Feliciano en Paraná, cuando el rodado chocó a un Peugeot 206 estacionado y volcó sobre la cinta asfáltica.
El siniestro ocurrió en calle Alsina

El siniestro ocurrió en calle Alsina, antes de llegar a Feliciano en Paraná, cuando el rodado chocó a un Peugeot 206 estacionado y volcó sobre la cinta asfáltica.
El siniestro ocurrió en calle Alsina

El siniestro ocurrió en calle Alsina, antes de llegar a Feliciano en Paraná, cuando el rodado chocó a un Peugeot 206 estacionado y volcó sobre la cinta asfáltica.
El siniestro ocurrió en calle Alsina

El siniestro ocurrió en calle Alsina, antes de llegar a Feliciano en Paraná, cuando el rodado chocó a un Peugeot 206 estacionado y volcó sobre la cinta asfáltica.

Este lunes se registró un siniestro vial en la calle Alsina, antes de su intersección con calle Feliciano en Paraná, que resultó en un vehículo volcado tras una maniobra de emergencia.

Paraná accidente (3)

Según supo UNO, el incidente fue protagonizado por un hombre de 40 años, quien circulaba al mando de un Volkswagen Gol Trend. Según el testimonio brindado por el propio conductor a las autoridades policiales, el accidente se produjo cuando un perro se cruzó repentinamente en su camino. Ante la inminencia del impacto con el animal, el hombre realizó una maniobra evasiva que le hizo perder el control del rodado.

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Paraná accidente (2)

Como consecuencia de esta pérdida de control, el Volkswagen impactó contra un Peugeot 206 que se encontraba estacionado en la zona. Debido a la fuerza del choque, el Gol Trend terminó su recorrido volcado sobre la calzada. Tras el arribo del personal policial al lugar de los hechos, se constató que el conductor no presentaba lesiones de gravedad.

Paraná accidente (1)

Finalmente, y a pesar de los daños materiales visibles en ambos vehículos, las partes involucradas procedieron al intercambio de datos para gestionar los reclamos correspondientes ante sus compañías de seguros.

Paraná Perro Auto siniestro
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