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Antecedentes favorables: Patronato vuelve a cruzarse con Nelson Sosa

Será el árbitro que dirigirá Patronato-Atlético Rafaela el domingo en el Grella. El Rojinegro ganó tres de los seis juegos que arbitró el juez correntino.

10 de junio 2026 · 13:05hs
Antecedentes favorables: Patronato vuelve a cruzarse con Nelson Sosa

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones arbitrales para la 18ª fecha de la Primera Nacional. En ese marco, Nelson Sosa será el encargado de impartir justicia el próximo domingo desde las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde Patronato recibirá a Atlético Rafaela por una nueva jornada de la Zona B.

El juez principal estará acompañado por Hernán Vallejos y Belén Bevilacqua como asistentes, mientras que Leandro Billanueva se desempeñará como cuarto árbitro.

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Los antecedentes de Sosa con Patronato

Nelson Sosa dirigió en seis oportunidades al conjunto rojinegro, con un saldo favorable para el equipo paranaense: tres victorias, un empate y dos derrotas.

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Los encuentros fueron los siguientes:

6 de marzo de 2023: Patronato 6 – Alvarado 0

2 de septiembre de 2023: Patronato 3 – All Boys 2.

4 de marzo de 2024: Patronato 2 – Racing de Córdoba 1.

9 de junio de 2024: Patronato 0 – Guillermo Brown 0.

3 de agosto de 2024: Güemes 2 – Patronato 1.

23 de febrero de 2025: Patronato 0 – San Martín de Tucumán 1.

De los seis antecedentes, cinco tuvieron como escenario el estadio Grella.

Historial con Atlético Rafaela

Por su parte, Atlético Rafaela registra 13 encuentros bajo el arbitraje del correntino, con un balance de siete victorias, dos empates y cuatro derrotas. El antecedente más reciente del conjunto santafesino con este juez se produjo el 21 de abril de 2026, cuando goleó 4 a 1 a Agropecuario de Carlos Casares.

Programa de la 18° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

14.30: Midland - Atlanta

Árbitro: Bruno Amiconi

15: Colegiales - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Pablo Giménez

15.30: Almagro - Agropecuario

Árbitro: Felipe Viola

15.30: Nueva Chicago - Chacarita

Árbitro: Juan Cruz Robledo

17: Quilmes - Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Javier Delbarba

20: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) - San Martín (San Juan)

Árbitro: Fabrizio Llobet

Domingo

15.30 Patronato - Atlético de Rafaela

Árbitro: Nelson Sosa

16: Temperley - Güemes (Santiago del Estero)

Árbitro: Jorge Broggi

16.30: Deportivo Maipú - Tristán Suárez

Árbitro: Lucas Comesaña

Patronato Primera Nacional Atlético Rafaela
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