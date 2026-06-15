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Centro Atómico Bariloche en alerta por más de 100 despidos

La incertidumbre crece en el Centro Atómico Bariloche (CAB) ante el inminente vencimiento de 104 contratos laborales previsto para el próximo 30 de junio.

15 de junio 2026 · 10:50hs
La incertidumbre crece en el Centro Atómico Bariloche (CAB) ante el inminente vencimiento de 104 contratos laborales previsto para el próximo 30 de junio.

La incertidumbre crece en el Centro Atómico Bariloche (CAB) ante el inminente vencimiento de 104 contratos laborales previsto para el próximo 30 de junio.
La incertidumbre crece en el Centro Atómico Bariloche (CAB) ante el inminente vencimiento de 104 contratos laborales previsto para el próximo 30 de junio.

La incertidumbre crece en el Centro Atómico Bariloche (CAB) ante el inminente vencimiento de 104 contratos laborales previsto para el próximo 30 de junio.

Con la fecha límite del 30 de junio cada vez más cerca y sin anuncios oficiales sobre la renovación de los contratos, la tensión aumenta dentro del Centro Atómico Bariloche perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Trabajadores y trabajadoras realizaron una jornada de visibilización para reclamar la renovación de los vínculos laborales y advertir sobre el impacto que una eventual desvinculación tendría en uno de los principales centros científicos y tecnológicos de la Argentina. Según denunciaron, la situación de incertidumbre se prolonga desde fines de 2025, cuando muchos de los contratos comenzaron a renovarse cada tres meses.

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Los trabajadores sostienen que la posible pérdida de más de un centenar de especialistas, investigadores, técnicos y profesionales afectaría directamente proyectos vinculados al desarrollo nuclear, la investigación aplicada, la formación de recursos humanos y diversos programas científicos impulsados por la CNEA. “Detrás de cada puesto de trabajo hay personas, proyectos, conocimiento acumulado y años de experiencia”, señalaron durante la jornada de protesta.

Desde el sector remarcan que la situación excede una cuestión laboral y pone en riesgo capacidades estratégicas construidas durante décadas dentro del sistema científico nacional. Advierten además que la interrupción de equipos consolidados podría generar consecuencias difíciles de revertir para futuras investigaciones y desarrollos tecnológicos.

Comisión Nacional de Energía Atómica Centro Atómico Bariloche trabajadores ATE

ATE reclama renovación de contratos

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exige que las autoridades de la CNEA garanticen la continuidad laboral de los 104 trabajadores afectados. El gremio sostiene que la estabilidad de estos puestos resulta fundamental para preservar conocimientos técnicos altamente especializados y asegurar la continuidad de proyectos considerados estratégicos para el país.

También alertaron sobre el impacto social que tendría la no renovación de los contratos, tanto para los trabajadores como para sus familias, en un contexto económico complejo.

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Restricciones a la actividad sindical

Por su parte ATE Río Negro denunció que Luis Urra, secretario adjunto de ATE Bariloche, no pudo ingresar al predio del Centro Atómico para acompañar el reclamo de los trabajadores.

El sindicato calificó la situación como una medida “discriminatoria, arbitraria y lesiva de la libertad sindical”, y sostuvo que la decisión vulnera derechos garantizados por la Constitución Nacional, la Ley de Asociaciones Sindicales y los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según la organización gremial, la existencia de procesos judiciales pendientes no constituye una justificación válida para impedir el ejercicio de funciones representativas elegidas por los trabajadores.

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