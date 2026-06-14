Patronato recibe a Atlético de Rafaela con público visitante.

Patronato y Atlético de Rafaela se enfrentan el domingo, desde las 15.30, por la fecha 18 del certamen de ascenso, en un duelo clave por la lucha del Reducido.

Patronato y Atlético Rafaela protagonizarán este domingo uno de los encuentros más atractivos de la fecha 18 de la Primera Nacional cuando se enfrenten desde las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná.

El partido será transmitido en vivo por LPF Play y tendrá como árbitro principal al correntino Nelson Sosa. En juego habrá mucho más que tres puntos, ya que ambos equipos persiguen objetivos importantes en la lucha por ingresar y mantenerse en la zona de Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Federico Bravo no dramatiza la sequía de triunfos y apostó a la seguidilla en el Grella

Patronato recibe a Atlético Rafaela en un duelo clave por el Reducido

Embed

El conjunto entrerriano llega a este compromiso ubicado en la undécima posición con 19 puntos, apenas dos unidades por debajo del último equipo que hoy estaría clasificando al Reducido. Por esa razón, el duelo aparece como una oportunidad ideal para acercarse a los puestos de privilegio y seguir alimentando la ilusión de pelear por el ascenso. Patronato sabe que debe hacerse fuerte como local y sumar ante un rival directo para no perder terreno en una tabla que se encuentra cada vez más apretada.

Del otro lado estará Atlético Rafaela, que atraviesa un presente más favorable y se ubica en el quinto puesto con 25 puntos. La Crema se ha consolidado entre los protagonistas de la categoría y buscará volver de Paraná con un resultado positivo que le permita sostenerse en los primeros lugares y afianzar sus aspiraciones de ser uno de los candidatos en la segunda parte de la temporada. El conjunto santafesino llega con confianza y con la intención de aprovechar la presión que tendrá su rival por la necesidad de ganar.

Más allá de lo futbolístico, el encuentro tendrá un condimento especial en las tribunas. Patronato confirmó la presencia de público visitante y habilitó la tribuna Ayacucho para los simpatizantes de Atlético Rafaela. Se espera la llegada de alrededor de 600 hinchas rafaelinos que viajarán desde Santa Fe para acompañar a su equipo en un partido de gran importancia. La medida representa el regreso de una imagen poco habitual en los últimos años en muchos estadios del ascenso argentino y promete aportar un marco colorido y festivo a la jornada.

La decisión de la dirigencia Rojinegra fue impulsada por la importante demanda de entradas por parte de los simpatizantes de La Crema, quienes tendrán un sector exclusivo para alentar sin restricciones. Además del atractivo deportivo, la presencia de ambas parcialidades generará una mayor recaudación y devolverá al Presbítero Bartolomé Grella una atmósfera que recuerda a las grandes tardes del fútbol argentino.

Con objetivos similares pero realidades diferentes, Patronato y Atlético Rafaela animarán un partido que promete emociones en Paraná y que puede resultar determinante para sus aspiraciones en la Primera Nacional.

Probables formaciones

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello y Fernando Moreyra; Juan Salas, Federico Bravo, Brandon Cortés y Nahuel Genez; Renzo Reynaga y Joaquín Barolín. DT: Marcelo Candia.

Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Gabriel Fernández, Fernando Ponce y Roque Ramírez; Matías Pardo, Facundo Soloa, Nahuel Cainelli o Juan Martín Capurro y Enzo Wuattier; Martiniano Moreno y Mauro Quiroga. DT: Iván Juárez.

Hora y TV: 15.30 (LPF Play).

Árbitro: Nelson Sosa.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.