Niño atropellado por conductor ebrio sigue grave pero estable en Chajarí

Un niño atropellado por un conductor alcoholizado en Chajarí permanece grave pero estable, tras sufrir fractura de cráneo y fémur. Cadena de oración.

En las últimas horas se conocieron algunas precisiones sobre el estado de salud del niño de 9 años que fue impactado por una camioneta conducida por un hombre de 48 años quien se encontraba alcoholizado.

El choque ocurrió el sábado por la noche en Avenida 1° de Mayo al 2.691, en Chajarí, cuando el niño cruzaba la calle y fue embestido por una camioneta 4x4 Mitsubishi, impacto que le provocó fractura de cráneo y de fúmur. El conductor huyó del lugar al que luego regresó y fue detenido.

Este domingo familiares informaron a medios locales que "Juan pasó bien la noche. Grave pero estable". "Si se prosigue así el cuadro es manejable con medicación. Continúa sedado”, agregaron, según consignó Tal Cual Chajarí. Se espera para este lunes un informe actualizado para conocer la evolución del niño.

Pedido de solidaridad

En las redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo y los pedidos de oración por Juan Cruz. Del pedido se hicieron eco familiares, amigos, vecinos y numerosas personas que expresaron su solidaridad ante la difícil situación que atraviesa el menor. "Juan Cruz necesita de la oración de todos nosotros; sufrió un accidente y necesitamos que vuelva a estar bien de nuevo, lleno de energía y con esa sonrisa hermosa", señalaron familiares.