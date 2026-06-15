Inteligencia Artificial: Usan a Diego Mardona para promover apuestas digitales

Generó indignación una publicdad de apuestas deportivas que utilizó inteligencia artificial para recrear a Diego Maradona . En ese sentido, las críticas se centrarona en el uso de figuras del deporte para normalizar una práctica que lleva a la ludopatía, presentando el apostar como un acto de valentía que afecta tanto a menores como a adultos. En tanto se denuncia la complicidad de los dirigentes y la falta de leyes rigurosas que regulen plataformas que lucran con esta adicción que está socavanco la salud mental, sobre todo de los jóvenes.

Qué pasó

En el marco de la Copa del Mundo 2026, una controvertida campaña publicitaria ha generado una profunda indignación social al utilizar la inteligencia artificial para recrear la imagen y la voz de Diego Armando Maradona. La publicidad presenta una versión del astro de 1986 para patrocinar una casa de apuestas, un hecho que ha sido calificado como un desprecio por su recuerdo de "luchador contra el sistema" y un intento de lucrar con su figura mientras descansa en su tumba.

La tecnología permite que Maradona vuelva a "hablar" e invitar a los espectadores a apostar bajo la lógica de que "acá se juega con pelotas". El mensaje busca interpelar la valentía del usuario, sugiriendo que quien no apuesta no es valiente, una narrativa que ha sido tildada de "disparate" tanto para el público adulto como para el infantil.

Además de Maradona, otros "ídolos" actuales como el "Dibu" Martínez también participan en promociones similares, convirtiéndose en la "sortija" para atraer a la gente hacia las apuestas virtuales.

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Sin leyes

La cuestión legal en torno a estas publicidades pone de manifiesto una marcada hipocresía legislativa. Mientras que en Argentina se ha prohibido la publicidad de cigarrillos por su carácter adictivo y la Ley de Etiquetado Frontal eliminó personajes atractivos de las cajas de cereales para proteger a los niños, las leyes para regular el juego siguen esperando en los cajones del Congreso de la Nación.

A pesar de que las plataformas legales (.bet.ar) tienen requisitos de funcionamiento y prohíben el acceso a menores, los críticos señalan que las figuras del deporte siguen invitando a la "timba" con leyendas de advertencia que apenas son legibles o visibles frente al impacto de ver a ídolos como Maradona en pantalla.

El peligro de la ludopatía y el impacto en el deporte

El crecimiento de la ludopatía es la preocupación central de este fenómeno. Se advierte que las casas de apuestas, ya sean legales o ilegales, tienen en los adictos al juego a sus mejores clientes, sin distinción de edad.

El problema se agrava al vincular directamente el éxito deportivo con las apuestas, lo que ha derivado en un aumento de casos de arreglos de partidos en diversas categorías, incluyendo la Primera C del fútbol argentino.Mientras la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y otras entidades deportivas fomentan estos acuerdos millonarios de sponsoreo, la ludopatía infantil y adulta continúa expandiéndose, impulsada por una tecnología que permite que incluso aquellos que ya no están presentes sigan vendiendo promesas de fortuna inmediata.

Matias Morla.jpg Matías Morla, ex-abogado de Diego Maradona

Quién tiene los derechos de uso de imagen de Maradona

Los derechos del uso comercial de la imagen y las marcas de Diego Maradona pertenecen legalmente a los herederos universales (sus hijos). La Justicia argentina dictaminó medidas cautelares para prohibir a Sattvica S.A, la empresa del abogado Matías Morla, hacer uso, registro o contratos sobre la marca.

Los herederos administran la magen pública y legad del 10, La Cámara Nacional en lo Civil le prohibió terminantemente a Matías Morla y a su entorno explotar el nombre, voz o seudónimos del astro.