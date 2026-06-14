Gabriel Heinze posó con la camiseta de Cultural de Crespo

El Sonry está en su ciudad y visitó el club en el que se inició en el deporte. Gabriel Heinze es el asistente de Mikel Arterta en el Arsenal.

Gabriel Heinze regresó a Cultural de Crespo, la institución donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Tras una destacada temporada en Inglaterra como integrante del cuerpo técnico de Mikel Arteta en Arsenal, el exdefensor aprovechó su estadía en la ciudad para reencontrarse con sus raíces y compartir una jornada junto a la comunidad del club.

La visita del Gringo generó una gran expectativa en la entidad crespense. Durante gran parte del día recorrió las instalaciones del Celeste, el club que lo formó y que ocupa un lugar especial en su historia deportiva y personal.

Uno de los momentos más destacados de la jornada tuvo lugar por la tarde, cuando Heinze participó de una charla destinada a los deportistas de las divisiones formativas. Allí, los jóvenes fueron los principales protagonistas, ya que tuvieron la oportunidad de realizar preguntas y dialogar con una de las figuras más importantes surgidas del fútbol entrerriano.

Durante el encuentro, el exjugador de la selección argentina compartió experiencias de su trayectoria profesional y dejó diferentes conceptos sobre su formación, el esfuerzo y el aprendizaje que le permitió construir una extensa carrera en el fútbol de elite.

El Sonry, con la camiseta de Cultural

Como cierre de la actividad, el presidente de Cultural, Gabriel Bernhardt, y el titular de la Subcomisión de Fútbol, Germán Randisi, le entregaron dos camisetas de la institución como reconocimiento y agradecimiento por su visita.

La imagen de Heinze posando con los colores de Cultural volvió a reflejar el fuerte vínculo que mantiene con el club que lo vio crecer. Más allá de su recorrido internacional, que recientemente incluyó una histórica campaña junto a Arsenal —campeón de la Premier League después de 22 años y subcampeón de la Champions League—, el crespense continúa regresando a sus orígenes y fortaleciendo el lazo con la institución donde comenzó a construir su historia.