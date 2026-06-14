Cloroformo López ultima detalles para su velada amateur

Para continuar con la cargada agenda boxística en la ciudad de Paraná, el excampeón argentino y sudamericano de la categoría Superwelter Ulises Cloroformo López , se encuentra trabajando para ultimar detalles de cara a la próxima velada que se desarrollará en la capital entrerriana.

El viernes se llevará adelante una velada amateur, en las instalaciones del gimnasio del Club Atlético Talleres Ministerio de Obras Públicas. La cita del deporte de los puños se iniciará a las 21 y contará con la fiscalización de la Comisión Municipal de Box (CMB) de Paraná.

El espectáculo ofrecerá ocho combates entre pugilistas de los diferentes gimnasios de la ciudad, contra peleadores santafesinos. Desde la organización dispusieron que las entradas anticipadas (que pueden adquirirse en el gimnasio de Ministerio o solicitarlas comunicándose a través del Instagram @box_cloroformo_lopez o al teléfono 3434468802) tendrán un valor de 10.000 pesos, mientras que en puerta costarán 15.000 pesos.

UNO se acercó al recinto ubicado en la Costanera Baja de Paraná y dialogó con Cloroformo López, quien contó cómo lleva adelante la organización del evento.

Palpitando el evento en Ministerio

“Mi idea era que la velada se realice este viernes que pasó (12 de junio), pero se me complicó un poco porque se me cayeron algunas peleas, pero por suerte pude rearmarla rápido y sólo se postergó una semana. La mayoría de las peleas serán entre boxeadores de Paraná contra boxeadores de Santa Fe, porque siempre se ven muy lindos espectáculos. Quise darle lugar a la mayoría de los jóvenes valores de nuestra ciudad y estoy convencido de que será una buena velada, en la que se podrán ver a chicos con mucha proyección en este deporte. Además, la gente podrá llevarse souvenirs de boxeo impresos 3D hechos por mi hijo”, contó el oriundo de Villa Clara.

Además, no ocultó su felicidad porque “se dará el debut de otro chico de la cantera de Ministerio, Félix Cabrera. También volverá Segovia, que por razones de estudio había dejado de pelear durante un tiempo y ahora busca retomar su carrera. También participarán peleadores de la escuela de Motobox, del gimnasio de Miguel Palacios, de Payabox, del Club Peñarol y del Toa Fight de Marcos Moyano, que se enfrentarán contra los peleadores del Olimboxing de Santa Fe, que es una escuela muy reconocida. Gerónimo Wild, un pupilo de Moyano, viene de realizar una gran presentación en el Club San Agustín, donde derrotó a un chico muy fuerte como Luis Suárez, y creo que será el protagonista de la pelea de fondo”.

Cloroformo pupilos Delfina Silva/UNO

Cloroformo también destacó la cantidad de personas que se han sumado a las prácticas de esta disciplina con el objetivo de poder subirse al ring: “Hay muchos chicos que empiezan, algunos pueden seguir y otros no, pero siempre aparecen nuevos peleadores. Eso es saludable porque se va renovando el plantel de boxeadores de nuestra ciudad. Por suerte en Paraná se están realizando varios eventos y eso les da la posibilidad de que tengan rodaje. También me alegra porque hay muchos chicos que quizá tienen un futuro incierto y no saben qué hacer de su vida, que gracias a este deporte pueden encontrar un camino”.

“Siempre les remarco que el ser boxeador no es una profesión fácil –prosiguió–, que no alcanza con pegar fuerte o bancársela, sino que es un deporte muy sacrificado, en el que sabes que está la posibilidad de recibir un golpe en cualquier momento, y que para achicar esas posibilidades tenes que tener disciplina para entrenarse y cuidarse. Uno puede acompañarlos, aconsejarlos, ser buen técnico, pero cuando le sacan el banquito y suena la campana va a depender de lo que sepan hacer ellos sobre el ring”.

Cloroformo López apuesta en grande

Sin quedarse con esto, López adelantó que ya trabaja en la organización de un evento profesional: “Se viene una velada grande, como en mis épocas de boxeador, en un estadio de básquet. Será en Sionista, donde habrá tres peleas profesionales con boxeadores locales, de los cuales uno debutará, pero todavía no voy a dar nombres. Además habrá cinco peleas amateurs de chicos con experiencia así salen lindos espectáculos. Será el 18 de septiembre”.

Wenceslao Mansilla, en tierras Millonarias

Mansilla en River

El paranaense Peligro Mansilla se presentará el viernes 26 de julio en la Carpa San Martín de River Plate, donde combatirá con el bonaerense Bruno Acosta, en un combate a ocho rounds en la categoría Supermediano. Organiza la escuela de box del Millonario.