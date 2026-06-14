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Argentina cayó 3-2 ante Brasil por la última fecha del Week 1

En Brasilia, Argentina cayó ante Brasil por 3 a 2, con parciales de 18-25, 24-26, 25-19, 25-23 y 15-9. Luciano Vicentín, máximo anotador con 24 puntos.

14 de junio 2026 · 23:05hs
Argentina cayó 3-2 ante Brasil por la última fecha del Week 1

Argentina cayó 3-2 ante Brasil por la última fecha del Week 1

En el cierre del week 1, Argentina cayó ante Brasil en un partidazo por 3 a 2, con parciales de 18-25, 24-26, 25-19, 25-23 y 15-9. El paranaense Luciano Vicentin, máximo anotador del partido con 24 puntos.

En el inicio del partido, Argentina sacó ventaja de 8-6 y la mejoró a 12-9 y 20-15 ante un Brasil errático. La Selección rotó bien con los extremos y lo cerró 25-18.

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En el segundo parcial, Argentina continuó en mejor nivel y se despegó 8-5 y 13-9 de la mano de Vicentin y con Zerba activo en bloqueo. No obstante, Brasil lastimó con su saque y lo dio vuelta 15-14, pero después de un cierre punto a punto, Vicentin selló el 26-24.

El tercer parcial empezó parejo pero la Selección contó con un pasaje destacado y con buen volumen de juego para el 14-12. Sin embargo, Brasil logró un parcial de 5-0 de la mano de su bloqueo y contra y de ahí en adelante lo dominó para descontar 25-19.

Argentina cayó 3-2 ante Brasil por la última fecha del Week 1

ARGENTINA BRASIL VOLEY 1
Argentina cayó 3-2 ante Brasil por la última fecha del Week 1

Argentina cayó 3-2 ante Brasil por la última fecha del Week 1

En el cuarto capitulo, De Cecco y Gómez quedaron como titulares y la Selección recuperó efectividad para el 8-5. Nuevamente se vino Brasil, pero el bloqueo argentino fue importante en el 16-13. Los locales otra vez sumaron de la mano del bloqueo para darle paridad a esta etapa y con un buen cierre en la contra, lo ganaron 25-23.

El tie break tuvo a Brasil como protagonista en el arranque y sumando en bloqueo y saque se escapó 5-2. A pesar de una mejora argentina, el equipo local siguió en gran nivel en ataque para llegar arriba a la definición 10-6. La Selección se arrimó 9-11, pero Brasil no perdonó en bloqueo y terminó festejando 15-9.

Argentina: Gallego (2), Zerba (13), Vicentín (24), Armoa (18), Palonsky (5), Sánchez (0), Massimino (L). Ingresaron: Díaz (1) Gómez (0), Martínez (0), De Cecco (0), Ramos (3)

Argentina Brasil Luciano Vicentín Fecha
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