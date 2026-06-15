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Mundial 2026: Bélgica y Egipto se miden en Seattle

Los Diablos Rojos y los Faraones se enfrentarán desde las 16, por el Grupo G del Mundial 2026. Por la misma zona, a las 22 jugarán Irán - Nueva Zelanda.

15 de junio 2026 · 10:32hs
Bélgica quiere dar el batacazo en el Mundial 2026.

Bélgica quiere dar el batacazo en el Mundial 2026.

Bélgica y Egipto jugarán este lunes desde las 16 en el Seattle Stadium, en el marco de la fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026. Ramón Abatti, de Brasil, será el árbitro. Los Diablos Rojos llegan al debut mundialista siendo el cabeza del grupo y con la ilusión de dejar de ser el equipo que puede dar la sorpresa.

Llega con invicto de 13 partidos entre amistosos y encuentros oficiales, y su última presentación fue un aplastante 5-0 ante Túnez.

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Con un recambio generacional con respecto a los últimos tres encuentros, el DT Rudi García pararía a Senne Lammens; Timothy Castagne, Arthur Theate, Brandon Mechele, Thomas Meunier; Amadou Onana. Nicolas Raskin, Youri Tielemans; Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio.

En tanto que los Faraones dejaron una muy buena imagen en los amistosos ante España y Brasil. Ahora quieren dar el golpe y clasificar a los 16avos de final en un grupo complicado, donde enfrentarán a Nueva Zelanda e Irán, además de Bélgica, sabiendo que el debut será el duelo más difícil de los tres.

Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Ashour, Attia; Issa, Zizo, Trezeguet; Marmoush serían los elegidos por el entrenador Hossam Hassan.

Irán y Nueva Zelanda se miden en Los Ángeles

En el otro duelo de la zona, Irán y Nueva Zelanda jugarán desde las 22 en el Estadio de Los Ángeles. El juez designado por la FIFA es el mexicano César Arturo Ramos Palazuelos.

El combinado asiático inicia un Mundial complejo: Estados Unidos le ha negado la posibilidad de tener el búnker de entrenamiento en su país por lo que tendrá que entrar y salir en cada instancia de juego, y estará en Tijuana hospedándose. Llega al encuentro ante Nueva Zelanda habiendo ganado los últimos tres amistosos disputados: ante Costa Rica, Gambia y Mali.

El DT Amir Ghalenoei alistaría a Hossein Hosseini; Milad Mohammadi, Ali Nemati, Shoja Khalizadeh, Daniel Esmaeilifar; Amir Razzaghinia, Mehdi Taremi, Saman Ghoddos; Mohammad Mohebbi, Amirhossein Hosseinzadeh y Ali Gholizadeh.

Mientras que Nueva Zelanda, con Tim Payne como figura inesperada, llega a la cita mundialista con la ilusión de pasar la fase de grupos. El equipo de Oceanía llega con derrotas ante Inglaterra y una alarmante caída por 4-0 ante Haití.

Alex Paulsen; Ben Old, Tyler Bindon, Finn Surman, Tim Payne; Jesse Randall, Marko Stamenic, Joe Bell, Eli Just; Kosta Barbarouses y Callum McCowatt sería el equipo que pararía el DT Darren Bazeley.

Mundial 2026 Bélgica Egipto Nueva Zelanda
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