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Ruta 12: grave choque frontal con dos fallecidos

Este domingo se produjo un grave siniestro vial en el kilómetro 598 de la Ruta 12, en jurisdicción de La Paz. Murieron ambos conductores

14 de junio 2026 · 11:23hs
Este domingo se produjo un grave siniestro vial en el kilómetro 598 de la Ruta 12

Este domingo se produjo un grave siniestro vial en el kilómetro 598 de la Ruta 12, en jurisdicción de La Paz. Murieron ambos conductores
Este domingo se produjo un grave siniestro vial en el kilómetro 598 de la Ruta 12

Este domingo se produjo un grave siniestro vial en el kilómetro 598 de la Ruta 12, en jurisdicción de La Paz. Murieron ambos conductores
Este domingo se produjo un grave siniestro vial en el kilómetro 598 de la Ruta 12

Este domingo se produjo un grave siniestro vial en el kilómetro 598 de la Ruta 12, en jurisdicción de La Paz. Murieron ambos conductores

En las primeras horas de este domingo se produjo un grave siniestro vial en el kilómetro 598 de la Ruta 12, en jurisdicción de La Paz, en el que murieron dos personas.

Según el parte policial, por motivos que son objeto de pericias, colisionaron de manera frontal una camioneta VW Saveiro y una camioneta Peugeot Partner.

El camión volcó en la Ruta 12 entre Nogoyá y la localidad de 20 de Septiembre.

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Ruta 12 choque frontal fallecidos La Paz 1

El primer vehículo era conducido por un joven de 23 años, identificado como Matías Andreotti, domiciliado en La Paz. En tanto la Peugeot era guiada por un hombre de 66 años, que fue identificado Héctor Manuel Orzusa, quien viajaba acompañado por una mujer de 64 años, Silvia Lucía Gardini, ambos domiciliados en Granadero Baigorria, Santa Fe.

Ruta 12 choque frontal fallecidos

A causa del siniestro vial, ambos conductores perdieron la vida, mientras que la acompañante del segundo rodado fue trasladada al hospital 9 de julio para atención médica, con lesiones leves.

Los vehículos circulaba en orientación Sur a Norte, la Saveiro, y la Parnert de norte a sur. Se dio intervención a Bomberos Voluntarios y personal de la División Policía Científica.

Ruta 12 choque frontal Fallecidos La Paz
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