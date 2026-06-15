Los patentamientos en Entre Ríos cayeron más de 70% en 15 años.

Los patentamientos de automotores en Entre Ríos pasaron de un récord de 3.386 unidades en 2012 a 991 en mayo de 2026, según la Dnrpa.

Las inscripciones iniciales de automotores en la provincia de Entre Ríos atravesaron un ciclo de fuertes fluctuaciones entre enero de 2011 y mayo de 2026 , según datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (Dnrpa) a los que accedió UNO.

El análisis de los registros de patentamientos refleja los distintos contextos económicos, financieros y políticos que marcaron al mercado automotor argentino durante los últimos quince años. A lo largo de ese período, la actividad estuvo estrechamente vinculada a los cambios en el consumo, el acceso al crédito, la inflación y las distintas coyunturas económicas del país.

De 3.386 a 991: los patentamientos en Entre Ríos están 70% por debajo de su pico histórico

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La evolución del sector estuvo caracterizada por períodos de expansión, etapas de retracción profunda y recuperaciones parciales. No obstante, el balance general evidencia que el nivel de patentamientos alcanzado durante los primeros años de la serie todavía no logró recuperarse plenamente, pese a los repuntes observados en algunos períodos recientes.

El período comprendido entre 2011 y 2013 representó una de las etapas de mayor dinamismo para el sector. Durante esos años, los patentamientos mensuales se mantuvieron generalmente por encima de las 2.000 unidades, con picos destacados en enero de cada año debido a la renovación de modelos y la estacionalidad propia del mercado. En enero de 2012 se registraron 3.386 inscripciones iniciales y en enero de 2013 se contabilizaron 3.292 unidades, cifras que reflejaban un mercado en plena expansión. Durante esos años, la demanda se mantuvo sólida, impulsada por el consumo interno, el acceso al crédito y una economía que todavía mostraba niveles importantes de actividad.

Sin embargo, a partir de 2014 comenzó un marcado proceso de desaceleración. Las inscripciones iniciales sufrieron una caída abrupta respecto de los niveles previos y prácticamente todos los meses registraron retrocesos interanuales significativos. Entre marzo y octubre de ese año, las bajas respecto de iguales meses de 2013 oscilaron entre el 20% y el 39%. El deterioro continuó durante 2015, cuando si bien algunos meses mostraron recuperaciones parciales, el volumen total de patentamientos permaneció considerablemente por debajo de los máximos observados en el trienio anterior.

Durante 2016 comenzó una etapa de estabilización, aunque con resultados heterogéneos. El mercado logró detener la caída y mostró algunos meses con crecimiento interanual, especialmente durante el segundo semestre. La verdadera recuperación llegó en 2017, año en el que la mayoría de los meses exhibieron aumentos respecto del año anterior. Enero de ese año registró 2.542 patentamientos, un incremento del 48,31% interanual, mientras que marzo avanzó 34,46%. El repunte se consolidó durante gran parte del ejercicio y permitió recuperar parte del terreno perdido durante la crisis iniciada en 2014.

La tendencia positiva continuó durante los primeros meses de 2018. Enero alcanzó 3.285 patentamientos, una de las cifras más elevadas de toda la serie histórica. Sin embargo, la situación cambió drásticamente a partir de junio. La crisis cambiaria, la aceleración inflacionaria y la pérdida de poder adquisitivo provocaron un derrumbe de las ventas de vehículos. Entre septiembre y diciembre de ese año las caídas interanuales superaron el 45%, marcando el inicio de uno de los períodos más complejos para el sector automotor provincial.

El año 2019 profundizó esa crisis. Los patentamientos mensuales se ubicaron muy por debajo de los registros históricos y las variaciones interanuales negativas llegaron a superar el 59%. En mayo se registraron apenas 840 unidades, un 59,60% menos que en igual mes de 2018. El mercado mostró señales de extrema debilidad durante prácticamente todo el año, afectado por la recesión económica y las dificultades de acceso al financiamiento.

Cuando el sector comenzaba a buscar una recuperación, la irrupción de la pandemia de Covid-19 generó un nuevo golpe durante 2020. Las restricciones sanitarias y la paralización de numerosas actividades impactaron directamente sobre los patentamientos. El punto más crítico se produjo en abril de ese año, cuando se registraron apenas 176 inscripciones iniciales, el nivel mensual más bajo de toda la serie analizada y una caída interanual del 80,40%. A partir de mayo comenzó una lenta recuperación favorecida por la reapertura gradual de la actividad económica, aunque los niveles permanecieron reducidos respecto de los años de mayor crecimiento.

Durante 2021 y 2022 el mercado transitó una etapa de recuperación moderada pero irregular. Si bien algunos meses exhibieron fuertes incrementos interanuales, en gran medida estuvieron explicados por la comparación contra los registros excepcionalmente bajos de la pandemia. Las cifras mensuales se mantuvieron generalmente entre 700 y 1.000 patentamientos, muy lejos de los niveles observados una década antes. Aun así, el sector logró estabilizarse y evitar nuevas caídas pronunciadas.

En 2023 la actividad mostró una leve mejora. Enero alcanzó 1.269 patentamientos y varios meses registraron variaciones positivas respecto de 2022. Sin embargo, la recuperación seguía siendo limitada y coexistía con un contexto de elevada inflación, restricciones para importar vehículos y dificultades para abastecer la demanda. La segunda mitad del año mostró oscilaciones permanentes, aunque con algunos repuntes importantes como el registrado en octubre, cuando los patentamientos crecieron más del 30% interanual.

El comienzo de 2024 volvió a mostrar signos de debilidad. Enero registró apenas 750 inscripciones iniciales, una caída del 40,90% respecto de igual mes de 2023. Durante gran parte del año los patentamientos permanecieron por debajo de los registros del ejercicio anterior, aunque hacia el segundo semestre comenzó a observarse una recuperación gradual que permitió cerrar varios meses con cifras superiores a las de 2023.

La mejora se consolidó con fuerza durante 2025. Los primeros diez meses del año exhibieron crecimientos interanuales extraordinarios. Enero registró 1.726 patentamientos, un salto del 130,13% frente a enero de 2024. Marzo avanzó 89,44%, abril creció 77,62% y junio mostró una suba del 91,76%. La recuperación estuvo asociada a una mayor disponibilidad de vehículos, cambios en las condiciones macroeconómicas y una mejora relativa de las expectativas del mercado. Aunque los últimos meses del año mostraron cierta desaceleración, 2025 terminó siendo uno de los períodos de mayor recuperación desde la crisis iniciada en 2018.

Sin embargo, los primeros cinco meses de 2026 evidencian una nueva moderación de la actividad. Enero alcanzó 1.761 patentamientos y logró una leve mejora del 2,03% respecto del mismo mes del año anterior, pero desde febrero comenzaron a observarse variaciones negativas. Febrero cayó 5,41%, abril retrocedió 16,88% y mayo registró 991 patentamientos, un descenso interanual del 29,77%. Además, la tendencia mensual también fue descendente desde marzo, lo que refleja una desaceleración del mercado luego del fuerte rebote experimentado durante 2025.

La comparación entre los máximos históricos y la actualidad permite dimensionar la magnitud de los cambios registrados en el mercado automotor entrerriano. Mientras que el récord de la serie se alcanzó en enero de 2012, con 3.386 patentamientos, en mayo de 2026 se contabilizaron 991 inscripciones iniciales. Esto implica que el nivel actual se ubica aproximadamente un 70,7% por debajo de aquel pico histórico, una diferencia que refleja el impacto acumulado de las sucesivas crisis económicas, las restricciones al mercado automotor y los cambios en las condiciones de financiamiento que atravesó el país durante los últimos quince años.

Tomando toda la serie entre enero de 2011 y mayo de 2026, el comportamiento general puede dividirse en cuatro grandes etapas: un período de altos niveles de patentamiento entre 2011 y 2013; una fuerte caída entre 2014 y 2016; una recuperación transitoria en 2017 y principios de 2018; y un largo ciclo de volatilidad que incluyó la crisis de 2018-2019, el impacto de la pandemia en 2020 y la posterior recuperación parcial observada entre 2023 y 2025. Aunque los patentamientos muestran una mejora significativa respecto de los mínimos registrados durante la pandemia y la crisis económica de fines de la década pasada, los niveles actuales siguen lejos de los máximos históricos alcanzados durante los años de mayor expansión. En términos de largo plazo, el balance arroja una tendencia general negativa respecto de los valores récord observados al comienzo de la serie, aunque con una recuperación importante durante los últimos años que permitió al mercado automotor entrerriano recuperar parte del terreno perdido.