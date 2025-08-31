Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato y Atlanta no se sacaron ventajas en el Grella

Por la fecha 29 de la Zona A, el Negro y el Bohemio igualaron 0 a 0. Patronato dejó pasar la chance de acercarse a los primeros puestos.

31 de agosto 2025 · 16:02hs
Patronato no pudo hilvanar el quinto triunfo consecutivo en su casa.

Patronato no pudo hilvanar el quinto triunfo consecutivo en su casa.

Bajo la lluviosa tarde paranaense, Patronato y Atlanta empataron 0 a 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional. Daniel Zamora fue el encargado de impartir justicia en el recinto de barrio Villa Sarmiento.

El Negro no pudo prolongar la racha victoriosa en su casa, donde había ganado sus últimas cuatro presentaciones anteriores; mientras que el Bohemio continúa siendo el escolta del grupo.

Patronato buscará conquistar una batalla ante un adversario directo

Julián Marcioni, suplente en el empate entre Patronato y Colegiales, podría retornar al 11 inicial.

Patronato, con interrogantes para recibir a Atlanta

Formaciones para Patronato y Atlanta

Patronato: Alan Sosa; Gonzalo Asis, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Valentín Pereyra, Santiago Gallucci, Juan Barinaga, Julián Marcioni; Federico Castro y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez.

Atlanta: Francisco Rago; Leonardo Flores, Cain Fara, Tomás Rojas, Guillermo Ferracutti; Jorge Valdez Chamorro, Nicolás Previtali, Rodrigo Ramírez, Lucas Abrogio; Nicolás Medina y Jonathan Dellarrossa. DT: Luis García.

Árbitro: Daniel Zamora.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

