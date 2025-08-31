Patronato y Atlanta no se sacaron ventajas en el Grella

Por la fecha 29 de la Zona A, el Negro y el Bohemio igualaron 0 a 0. Patronato dejó pasar la chance de acercarse a los primeros puestos.

Bajo la lluviosa tarde paranaense, Patronato y Atlanta empataron 0 a 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional. Daniel Zamora fue el encargado de impartir justicia en el recinto de barrio Villa Sarmiento.