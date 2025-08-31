Bajo la lluviosa tarde paranaense, Patronato y Atlanta empataron 0 a 0 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional. Daniel Zamora fue el encargado de impartir justicia en el recinto de barrio Villa Sarmiento.
Patronato y Atlanta no se sacaron ventajas en el Grella
Por la fecha 29 de la Zona A, el Negro y el Bohemio igualaron 0 a 0. Patronato dejó pasar la chance de acercarse a los primeros puestos.
El Negro no pudo prolongar la racha victoriosa en su casa, donde había ganado sus últimas cuatro presentaciones anteriores; mientras que el Bohemio continúa siendo el escolta del grupo.
Formaciones para Patronato y Atlanta
Patronato: Alan Sosa; Gonzalo Asis, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti, Ian Escobar; Valentín Pereyra, Santiago Gallucci, Juan Barinaga, Julián Marcioni; Federico Castro y Alan Bonansea. DT: Gabriel Gómez.
Atlanta: Francisco Rago; Leonardo Flores, Cain Fara, Tomás Rojas, Guillermo Ferracutti; Jorge Valdez Chamorro, Nicolás Previtali, Rodrigo Ramírez, Lucas Abrogio; Nicolás Medina y Jonathan Dellarrossa. DT: Luis García.
Árbitro: Daniel Zamora.
Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.