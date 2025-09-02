Con aumentos, el Instituto Becario anunció su cronograma de pagos de becas del Instituto Becario (Inaubepro) con beneficios nuevos y renovaciones en el nivel secundario, terciario y universitario. El gobierno de Entre Ríos abonará la beca a estudiantes de toda la provincia en tres tramos, y comenzará este viernes 5 de septiembre.
Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos
El Instituto Becario anunció su cronograma de pagos de las becas para estudiantes. Será en tres tramos, y comenzará este viernes 5 de septiembre.
"Este proceso de mejorar el beneficio comenzó en diciembre del 2023, cuando como gobierno provincial decidimos optimizar la beca y volver a recuperar valores históricos para seguir acompañando los sueños de nuestros estudiantes", subrayó el director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas.
Adelantó luego que "este viernes comenzaremos a dar cumplimiento al cronograma de pagos de becas provinciales, correspondiente al mes de septiembre", y precisó que "será en tres tramos, y los estudiantes recibirán su beca con el monto actualizado, así como lo anunció el gobernador Rogelio Frigerio en su visita a nuestra Casa Central".
Cronograma septiembre
Viernes 5 / Finalización de DNI en 0 , 1, 2 y 3 / Banco Entre Ríos
Lunes 8 / Finalización de DNI en 4, 5 y 6 / Banco Entre Ríos
Martes 9 / Finalización de DNI en 7, 8 y 9 / Banco Entre Ríos
Nuevos montos- Becas Ordinarias
Secundaria / 37.000 pesos
Terciaria / 52.000 pesos
Universitaria / 80.000 pesos