Patronato afrontará su próximo desafío en el campeonato de la Primera Nacional en condición de visitante. El domingo a partir de las 18 enfrentará a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho en el marco de la 30° fecha, Zona A. Este juego será dirigido por Lucas Cavallero.
Un árbitro con un buen recuerdo para Patronato
Lucas Cavallero dirigirá el próximo juego que disputará Patronato en la Primera Nacional. Estuvo presente en la última victoria del Rojinegro fuera del Grella.
El joven colegiado, de 33 años, estará secundado por los jueces asistentes Pascual Fernández y Martín Saccone. Completará el cuerpo Marcelo Sanz, quien cumplirá el rol de cuarto árbitro.
Antecedentes con Patronato
Cavallero tendrá su tercer contacto con el elenco de barrio Villa Sarmiento. El encuentro más cercano dejó buenos recuerdos para el Pueblo Rojinegro. Fue el 29 de junio, ocasión en la que los dirigidos por Gabriel Gómez edificaron su última victoria fuera del Grella al derrotar 1 a 0 a San Martín de Tucumán.
Anteriormente estuvo el 27 de abril de 2024 en la capital entrerriana en el empate en un gol entre Patronato y Talleres de Remedios de Escalada.
Programa de la 30° fecha de la Primera Nacional, Zona A
Viernes
15.30: San Miguel - Almagro
Árbitro: Felipe Viola
19 (TV): Colegiales - San Martin
Árbitro: Daniel Zamora
20: All Boys - Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Franco Acita
Sábado
13.30 (TV): Atlanta - Güemes
Árbitro: Sebastián Zunino
Domingo
16.15 (TV): Dep. Madryn - Los Andes
Árbitro: Joaquín Gil
18: Racing (Cba.) - Patronato
Árbitro: Lucas Cavallero
Lunes
15: Alvarado - Dep. Maipú
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
15: Arsenal - Tristán Suarez
Árbitro: Ariel Penel
19 (TV): Quilmes - Ferro
Árbitro: Andrés Gariano