Un árbitro con un buen recuerdo para Patronato

Lucas Cavallero dirigirá el próximo juego que disputará Patronato en la Primera Nacional. Estuvo presente en la última victoria del Rojinegro fuera del Grella.

2 de septiembre 2025 · 15:25hs
Patronato afrontará su próximo desafío en el campeonato de la Primera Nacional en condición de visitante. El domingo a partir de las 18 enfrentará a Racing de Córdoba en el estadio Miguel Sancho en el marco de la 30° fecha, Zona A. Este juego será dirigido por Lucas Cavallero.

El joven colegiado, de 33 años, estará secundado por los jueces asistentes Pascual Fernández y Martín Saccone. Completará el cuerpo Marcelo Sanz, quien cumplirá el rol de cuarto árbitro.

Antecedentes con Patronato

Cavallero tendrá su tercer contacto con el elenco de barrio Villa Sarmiento. El encuentro más cercano dejó buenos recuerdos para el Pueblo Rojinegro. Fue el 29 de junio, ocasión en la que los dirigidos por Gabriel Gómez edificaron su última victoria fuera del Grella al derrotar 1 a 0 a San Martín de Tucumán.

Anteriormente estuvo el 27 de abril de 2024 en la capital entrerriana en el empate en un gol entre Patronato y Talleres de Remedios de Escalada.

Programa de la 30° fecha de la Primera Nacional, Zona A

Viernes

15.30: San Miguel - Almagro

Árbitro: Felipe Viola

19 (TV): Colegiales - San Martin

Árbitro: Daniel Zamora

20: All Boys - Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Franco Acita

Sábado

13.30 (TV): Atlanta - Güemes

Árbitro: Sebastián Zunino

Domingo

16.15 (TV): Dep. Madryn - Los Andes

Árbitro: Joaquín Gil

18: Racing (Cba.) - Patronato

Árbitro: Lucas Cavallero

Lunes

15: Alvarado - Dep. Maipú

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

15: Arsenal - Tristán Suarez

Árbitro: Ariel Penel

19 (TV): Quilmes - Ferro

Árbitro: Andrés Gariano

Alan Sosa, figura de Patronato en el empate ante Atlanta

Alan Sosa: "No existe más el margen de error"

gabriel gomez: nos falto generar situaciones mas claras

Gabriel Gómez: "Nos faltó generar situaciones más claras"

Federico Castro encabeza el ataque de Patronato

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Atlanta?

Patronato no pudo hilvanar el quinto triunfo consecutivo en su casa.

Patronato y Atlanta no se sacaron ventajas en el Grella

