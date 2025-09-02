El mejor pádel del país regresa a Paraná

Por segunda vez en el año Paraná será sede del circuito de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel. Se desarrollará del 26 al 28 de septiembre.

El Circuito de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel (AJPP) regresará Paraná del 26 al 28 de septiembre. El encuentro se llevará a cabo en el Terrazas Pádel Club, en el marco de la realización del 3° Festival de Disciplinas Deportivas.

Por segunda vez en el año, jugadores de primera llegarán a la capital entrerrianao para participar del Circuito AJPP Tour 2025 "Etapa 35". Se trata de un certamen que viene despertando gran interés en la región. En esta oportunidad será por 500 puntos, por lo cual será una instancia de participación de jóvenes promesas.

"Esperamos con gran expectativa la llegada del Circuito de la AJPP en nuestra ciudad. Es un deporte que viene en crecimiento y atrae a toda la familia padelera. Además, esta vez será especial porque se realizará durante el mes del Festival Deportivo, donde promovemos la sana competencia y la convivencia social", destacó Damián Pacco, coordinador del evento.

El Festival Deportivo que se celebrará en Paraná

El Tercer Festival de Disciplinas Deportivas se llevará a cabo desde el 5 hasta 28 de septiembre en el complejo urbanístico exhipódromo de Paraná. Fútbol, pádel y calistenia se desarrollarán durante todo el mes, con la participación de grandes y chicos de todas las edades.

El Complejo La Masía, Terrazas Pádel Club y Fit Park serán escenario de distintas competencias de fútbol 5, fútbol 7, penales, encuentros de escuelitas de fútbol, torneos juveniles, torneo de pádel americano, entre otros.