Uno Entre Rios | Escenario | Tato Bores

Una cautelar y el recuerdo del episodio de Tato Bores con "la jueza Badú Budú Budía"

Los supuestos audios de la hermana del presidente, Karina Milei, despertaron el recuerdo del inolvidable Tato Bores y la jueza Badú Budú Budía

2 de septiembre 2025 · 16:21hs
Los supuestos audios de la hermana del presidente

Los supuestos audios de la hermana del presidente, Karina Milei, despertaron el recuerdo del inolvidable Tato Bores y la jueza Badú Budú Budía
Los supuestos audios de la hermana del presidente

Los supuestos audios de la hermana del presidente, Karina Milei, despertaron el recuerdo del inolvidable Tato Bores y la jueza Badú Budú Budía

La cautelar que impide difundir una grabación donde se escucharía a la secretaria General de Presidencia en una reunión privada en Casa Rosada, reavivó en redes sociales el recuerdo de Tato Bores, cuando en 1992 fue censurado por orden de la jueza María Romilda Servini de Cubría, a quien los medios bautizaron "La jueza Badú Budú Budía”.

El juez federal en lo Civil Patricio Maraniello El juez federal en lo Civil Patricio Maraniello, quien habilitó la cautelar del Gobierno para que no se difundan audios grabados de Karina Milei en la Casa Rosada, tiene ocho denuncias abiertas en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Los Vermichelis, delivery de cuentos

El Grupo de Teatro Juvetea presenta su primera obra infantil en Paraná

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Éxito de público en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el CPC

El 10 de mayo de 1992, Tato preparaba un monólogo en el que, a través de su personaje Helmut Strasse, un arqueólogo del futuro, se hacía referencia a una multa simbólica de 60 pesos que la Corte Suprema le había aplicado a Servini de Cubría en el marco del caso Yoma, una investigación por presunto lavado de narcodólares que salpicaba al entorno del entonces presidente Carlos Menem.

Antes de que el programa saliera al aire, la magistrada presentó un recurso alegando que el sketch era “injurioso y difamante” hacia su persona. La Justicia hizo lugar a su reclamo y ordenó que el segmento fuera retirado. Esa noche, el ciclo emitió placas negras con la leyenda “censura judicial” en lugar del material original.

Embed

El repudio y el “Badú Budú Budía”

La decisión generó un fuerte rechazo. Artistas y comunicadores de distintos ámbitos se reunieron en el estudio de Canal 13 y, junto a Tato, improvisaron un coro cantando: “La jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay”.

La ironía colectiva, con figuras como Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo, Enrique Pinti, Patricia Sosa, Ricardo Darín, Pappo, Víctor Hugo Morales, Alejandro Dolina, Hugo Arana, China Zorrilla, Juan Leyrado, Fernando Bravo, Marío Pergolini, Darío Grandinetti, Horacio Fontova, Chico Novarro, Miguel Ángel Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú, y muchos más, transformó la censura en un episodio inolvidable de la televisión argentina.

Embed

En el canal Carnaval, el medio que difundió los audios de la coimas en Andis replico el histórico apoyo de personajes de la cultura, el periodismo y la política al genial Tato. Más de 30 años después, la medida cautelar que prohíbe difundir los audios de la secretaria General de la Presidencia volvió a instalar el debate sobre la censura previa, algo expresamente prohibido por la Constitución. Y en las redes, el paralelismo fue automático: la prohibición actual hizo que miles de usuarios recordaran a la “jueza Badú Budú Budía”, un símbolo de cómo las decisiones judiciales pueden chocar con la libertad de expresión.

Tato Bores Karina Milei audios María Romilda Servini
Noticias relacionadas
Centro Cultural Juan L. Ortiz 

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Leonardo Pez presenta su primer poemario Bicho sin dueño

Leonardo Pez presenta su primer poemario "Bicho sin dueño"

Festival Bandera de Rosario

Festival Bandera 2025: Rosario se prepara para una nueva edición del encuentro de rock

Erreway anunció su show en Santa Fe

Erreway anunció su show en Santa Fe en el marco de su Tour 2025

Ver comentarios

Lo último

¿Jorge Sampaoli dirigirá al Atlético Mineiro?

¿Jorge Sampaoli dirigirá al Atlético Mineiro?

Aldosivi despidió a Mariano Charlier

Aldosivi despidió a Mariano Charlier

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Ultimo Momento
¿Jorge Sampaoli dirigirá al Atlético Mineiro?

¿Jorge Sampaoli dirigirá al Atlético Mineiro?

Aldosivi despidió a Mariano Charlier

Aldosivi despidió a Mariano Charlier

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Concordia se prepara para una nueva edición del Encuentro del Bagre Amarillo

Concordia se prepara para una nueva edición del Encuentro del Bagre Amarillo

Llamado internacional para el dragado del río Uruguay

Llamado internacional para el dragado del río Uruguay

Policiales
Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Gualeguay: un regatista mundial imputado por robo de hacienda

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Ovación
Softbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Softbol Play

Softbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Softbol Play

Regatas Uruguay fue subcampeón provincial tras una final vibrante ante Rocamora

Regatas Uruguay fue subcampeón provincial tras una final vibrante ante Rocamora

Miguel Ángel Russo se realiza estudios por una infección

Miguel Ángel Russo se realiza estudios por una infección

Fernando Batista: Vengo a arruinar el Messipalooza, en el buen sentido

Fernando Batista: "Vengo a arruinar el Messipalooza, en el buen sentido"

¿Jorge Sampaoli dirigirá al Atlético Mineiro?

¿Jorge Sampaoli dirigirá al Atlético Mineiro?

La provincia
Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Salud Mental: el Plenario del Órgano de Revisión realizó su reunión mensual

Llamado internacional para el dragado del río Uruguay

Llamado internacional para el dragado del río Uruguay

La Asociación Argentina de Derecho Constitucional renovó sus autoridades

La Asociación Argentina de Derecho Constitucional renovó sus autoridades

UCR y otros dirigentes repudiaron el pedido de allanamiento de Bullrich contra periodistas

UCR y otros dirigentes repudiaron el pedido de allanamiento de Bullrich contra periodistas

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Dejanos tu comentario