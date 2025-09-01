Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

En la noche del domingo, se produjo un siniestro vial en la ruta 18, en departamento Paraná. Un automóvil Citroën C4 derrapó y volcó bajo una intensa lluvia a la altura del Club Tilcara, en la ruta 18.
1 de septiembre 2025 · 11:23hs
Una pareja que se dirigía de Paraná a Villaguay sufrió lesiones leves. Se trata del conductor de 57 años y su esposa.
Según se supo un espejo de agua fue el causante del siniestro vial. El hombre intentó detenerse y cayó en una alcantarilla.
Los afectados son oriundos de Villaguay, y fueron ayudados por un familiar. Intervino personal de la comisaría de Colonia Avellaneda.