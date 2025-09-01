Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 18

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Un automóvil Citroën C4 derrapó y volcó bajo una intensa lluvia a la altura del Club Tilcara, en la ruta 18.

1 de septiembre 2025 · 11:23hs
Un automóvil Citroën C4 derrapó y volcó bajo una intensa lluvia a la altura del Club Tilcara

Un automóvil Citroën C4 derrapó y volcó bajo una intensa lluvia a la altura del Club Tilcara, en la ruta 18.

En la noche del domingo, se produjo un siniestro vial en la ruta 18, en departamento Paraná. Un automóvil Citroën C4 derrapó y volcó bajo una intensa lluvia a la altura del Club Tilcara, en la ruta 18.

Una pareja que se dirigía de Paraná a Villaguay sufrió lesiones leves. Se trata del conductor de 57 años y su esposa.

Vuelco ruta 18

Según se supo un espejo de agua fue el causante del siniestro vial. El hombre intentó detenerse y cayó en una alcantarilla.

Los afectados son oriundos de Villaguay, y fueron ayudados por un familiar. Intervino personal de la comisaría de Colonia Avellaneda.

Ruta 18 vuelco
Imagen ilustrativa.

