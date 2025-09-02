El Grupo de Teatro Juvetea presenta su primera obra infantil en Paraná

El Grupo de Teatro Juvetea invita a disfrutar de su primera producción teatral para niños y niñas: “Los Vermichelis, delivery de cuentos”

El Grupo de Teatro Juvetea , de la ciudad de Paraná, invita a disfrutar de su primera producción teatral para niños y niñas: “Los Vermichelis, delivery de cuentos”, una propuesta pensada para compartir en familia y disfrutar de la magia de la narración en vivo. Las funciones se realizarán los domingos 7 y 14 de septiembre a las 17 en la Sala Saltimbanquis , ubicada en Calle Feliciano 546, con entrada a la gorra.

La historia sigue a Peperoni y Pepino, dos amigos que deciden inaugurar un original “delivery de cuentos” ante la constatación de que los adultos ya casi no tienen tiempo para contar historias. Aunque al principio solo una niña los llama para escuchar sus relatos, descubren que mientras haya alguien con ganas de soñar, los cuentos nunca deben faltar. La obra celebra así la imaginación, la amistad y la importancia de mantener viva la tradición de narrar historias.

La propuesta cuenta con las actuaciones de Violeta Bárbaro, Francisco Sarubi y Drazen Princic Cortés, bajo la autoría de Sergio Martínez. La escenografía está a cargo de Andrés Princic, mientras que Daniela Rudel se ocupó del vestuario, Juliana Bastida del sonido y Roxana Russo de la música. La coordinación general del espectáculo fue realizada por Marita Cortes.

El grupo agradece a los medios locales por su apoyo y difusión en el estreno de esta primera obra infantil y anima a toda la comunidad a acercarse para compartir esta experiencia teatral que invita a soñar y a disfrutar de la narración en vivo.