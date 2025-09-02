Uno Entre Rios | La Provincia | Derecho

La Asociación Argentina de Derecho Constitucional renovó sus autoridades

El entrerriano Martín Julián Acevedo Miño ocupará el cargo de prosecretario en la nueva conducción de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional

2 de septiembre 2025 · 13:16hs
La Asociación Argentina de Derecho Constitucional (AADC) llevó a cabo su Asamblea General el pasado 29 de agosto de 2025 en la ciudad de Mar del Plata, en el marco del XXVIII Encuentro de Profesores de Derecho Constitucional. El entrerriano Martín Julián Acevedo Miño ocupará el cargo de prosecretario. El abogado constitucionalista ocupó, hasta junio de este año, el cago de secretario de Justicia de la Provincia, reemplazado luego por Julián Maneiro.

En dicha oportunidad, se procedió a la renovación de autoridades, quedando proclamada la Lista “Unidad”, conformada de la siguiente manera:

“Buscan amedrentar a quienes ejercen el periodismo en una muestra clara de autoritarismo”, expresan desde UCR por la embestida del Gobierno contra la libertad de prensa

UCR y otros dirigentes repudiaron el pedido de allanamiento de Bullrich contra periodistas

El Instituto Becario anunció su cronograma de pagos. Será en tres tramos, y comenzará este viernes 5 de septiembre. 

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Comité Ejecutivo

1. Presidenta: Marcela Izascum Basterra (CABA)

2. Vicepresidente: Ricardo Gómez Diez (Salta)

3. Secretario General: Adrián Federico Ambroggio (Río Negro)

4. Prosecretario: Martín Julián Acevedo Miño (Entre Ríos)

5. Tesorera: Carmen Fontán (Tucumán)

6. Protesorero: Ricardo Fabián Ramírez Calvo (CABA)

Vocales Titulares:

• Marcelo Alberto López Alfonsín (CABA)

• Mariela Uberti (Santa Fe)

• Elena Isabel Gómez (CABA)

• Alfredo Mauricio Vítolo (CABA)

• Gabriela Fernanda García Minella (Provincia de Buenos Aires)

• Víctor Enrique Ibáñez Rosaz (Mendoza)

• Omar Alberto Carranza (Salta)

• Emilio Rosatti (Santa Fe)

Vocales Suplentes:

• Maximiliano Toricelli (Santa Fe)

• José Manuel Belisle (Córdoba)

• Jorge Oscar Orgaz (Córdoba)

• Marcos Facundo Leguizamón (Corrientes)

• Elisabeth Inés Berra (CABA)

• Paula Soledad Suárez (CABA)

• Víctor Esteban Nader (Tucumán)

Comisión Revisora de Cuentas

• María Sofía Sagüés (CABA)

• Oscar Flores (Tucumán)

Tribunal de Conducta

• Paulina R. Chiacchiera Castro (Córdoba)

• Guillermo Eduardo Barrera Buteler (Córdoba)

• Carlos Alberto Mayón (Provincia de Buenos Aires)

• Marta Susana Maldonado (CABA)

La nueva conducción expresa el espíritu federal y plural de la Asociación, al integrar representantes de distintas provincias del país.

Con este recambio institucional, la AADC renueva su compromiso con la defensa de la Constitución Nacional, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la promoción de la enseñanza e investigación en Derecho Constitucional, reafirmando su rol en la vida institucional y democrática de la Argentina

