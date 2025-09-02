Donald Trump anunció que fuerzas de EE.UU. hundieron una embarcación con drogas procedente de Venezuela.

El Presidente Donald Trump afirmó este martes que las fuerzas estadounidenses interceptaron una embarcación cargada de drogas que provenía de Venezuela.

"Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela. Lo hemos eliminado", dijo Trump ante la prensa reunida en la residencia presidencial.

Donald Trump informó que Estados Unidos hundió barco de drogas procedente de Venezuela

Donald Trump (1).jpeg

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio informó en su cuenta de la red social X que, "como acaba de anunciar el presidente, hoy las fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada. Rubio subrayó que la operación tuvo como objetivo una estructura clasificada como amenaza por las autoridades estadounidenses.

En entrevistas concedidas este martes, Trump enfatizó la gravedad del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos e insistió en señalar a Venezuela como punto clave de origen.

Además, el anuncio de este operativo estadounidense surge tras varios días de creciente tensión entre Washington y Caracas, al nivel que el dictador venezolano Nicolás Maduro ha decretado un estado de "máxima preparación" para defenderse de lo que ha calificado como amenazas militares de Estados Unidos.

La administración Trump ha acusado públicamente a Maduro de liderar una red de narcotráfico y anunció recientemente el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe sur para una operación contra el tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses no han anunciado planes de invasión.