Antes de enfrentar a Patronato Racing de Córdoba sumó un punto en su visita a Ferro

La Academia y el Verdolaga igualaron 2 a 2 en el cierre de la 29° fecha de la Primera Nacional. El domingo Racing recibirá a Patronato desde las 18.

Racing de Córdoba igualó 2 a 2 ante Ferro en el encuentro disputado en el barrio porteño de Caballito en el cierre de la 29° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona A. El próximo domingo la Academia recibirá a Patronato a partir de las 18 en el estadio Miguel Sancho.

Los dirigidos por Hernán Tota Medina estuvieron dos veces en ventaja, pero no lograron sostener el marcador ante un Ferro que se mostró como un “león herido” y que no podía ceder más puntos como local. Racing, que se caracteriza por su irregularidad, necesitaba sumar para no perder de vista el lote del Reducido y, a la vez, no descuidarse de los puestos de descenso.

Racing abrió el marcador a los 15 minutos por intermedio de Matías Machado. El Verdolaga igualó 180 segundos después a través de Martín Campos. La Academia recuperó la ventaja a los 20’ con el tanto anotado por Sergio González. En el cierre de la etapa inicial apareció la figura de Nicolás Montiel para decretar el 2 a 2 final.

¿Cómo quedaron posicionados Racing de Córdoba y Ferro?

El empate no le permitió a Racing acercarse a zona de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026. Con 35 unidades se posicionó en el 12° escalón de la Zona A, a cinco puntos de acceder al grupo de los ocho equipos que están avanzando a la siguiente instancia.

Ferro, por su parte, tomó oxígeno al despegar de zona de descenso. Con 31 unidades se ubica un punto arriba de Arsenal y Güemes de Santiago del Estero, que deberían disputar un encuentro desempate por la permanencia.