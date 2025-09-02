Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Antes de enfrentar a Patronato Racing de Córdoba sumó un punto en su visita a Ferro

La Academia y el Verdolaga igualaron 2 a 2 en el cierre de la 29° fecha de la Primera Nacional. El domingo Racing recibirá a Patronato desde las 18.

2 de septiembre 2025 · 14:12hs
Antes de enfrentar a Patronato Racing de Córdoba sumó un punto en su visita a Ferro

Racing de Córdoba igualó 2 a 2 ante Ferro en el encuentro disputado en el barrio porteño de Caballito en el cierre de la 29° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona A. El próximo domingo la Academia recibirá a Patronato a partir de las 18 en el estadio Miguel Sancho.

Los dirigidos por Hernán Tota Medina estuvieron dos veces en ventaja, pero no lograron sostener el marcador ante un Ferro que se mostró como un “león herido” y que no podía ceder más puntos como local. Racing, que se caracteriza por su irregularidad, necesitaba sumar para no perder de vista el lote del Reducido y, a la vez, no descuidarse de los puestos de descenso.

Alan Sosa, figura de Patronato en el empate ante Atlanta

Alan Sosa: "No existe más el margen de error"

gabriel gomez: nos falto generar situaciones mas claras

Gabriel Gómez: "Nos faltó generar situaciones más claras"

Racing abrió el marcador a los 15 minutos por intermedio de Matías Machado. El Verdolaga igualó 180 segundos después a través de Martín Campos. La Academia recuperó la ventaja a los 20’ con el tanto anotado por Sergio González. En el cierre de la etapa inicial apareció la figura de Nicolás Montiel para decretar el 2 a 2 final.

¿Cómo quedaron posicionados Racing de Córdoba y Ferro?

El empate no le permitió a Racing acercarse a zona de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026. Con 35 unidades se posicionó en el 12° escalón de la Zona A, a cinco puntos de acceder al grupo de los ocho equipos que están avanzando a la siguiente instancia.

Ferro, por su parte, tomó oxígeno al despegar de zona de descenso. Con 31 unidades se ubica un punto arriba de Arsenal y Güemes de Santiago del Estero, que deberían disputar un encuentro desempate por la permanencia.

Patronato Racing de Córdoba Ferro
Noticias relacionadas
Federico Castro encabeza el ataque de Patronato

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Atlanta?

Patronato no pudo hilvanar el quinto triunfo consecutivo en su casa.

Patronato y Atlanta no se sacaron ventajas en el Grella

patronato buscara conquistar una batalla ante un adversario directo

Patronato buscará conquistar una batalla ante un adversario directo

Julián Marcioni, suplente en el empate entre Patronato y Colegiales, podría retornar al 11 inicial.

Patronato, con interrogantes para recibir a Atlanta

Ver comentarios

Lo último

Éxito de público en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el CPC

Éxito de público en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el CPC

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

Ultimo Momento
Éxito de público en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el CPC

Éxito de público en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el CPC

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

Antes de enfrentar a Patronato Racing de Córdoba sumó un punto en su visita a Ferro

Antes de enfrentar a Patronato Racing de Córdoba sumó un punto en su visita a Ferro

El mejor pádel del país regresa a Paraná

El mejor pádel del país regresa a Paraná

Policiales
Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ovación
El mejor pádel del país regresa a Paraná

El mejor pádel del país regresa a Paraná

Con Paraná como base, la Sub 23 va por la gloria

Con Paraná como base, la Sub 23 va por la gloria

Se confirmó la lesión de Marchesín en Boca: cuántos partidos se pierde

Se confirmó la lesión de Marchesín en Boca: cuántos partidos se pierde

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

Godoy Cruz se hizo fuerte con uno menos y le ganó un partido clave a Platense

Godoy Cruz se hizo fuerte con uno menos y le ganó un partido clave a Platense

La provincia
La Asociación Argentina de Derecho Constitucional renovó sus autoridades

La Asociación Argentina de Derecho Constitucional renovó sus autoridades

UCR y otros dirigentes repudiaron el pedido de allanamiento de Bullrich contra periodistas

UCR y otros dirigentes repudiaron el pedido de allanamiento de Bullrich contra periodistas

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Crisis: las panaderías venden cada vez menos en el país y la provincia

Crisis: las panaderías venden cada vez menos en el país y la provincia

Entre Ríos: martes con probabilidad de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas

Entre Ríos: martes con probabilidad de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas

Dejanos tu comentario