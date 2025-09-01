Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Atlanta?

Patronato retrocedió casilleros en las posiciones de la Zona A de la Primera Nacional. A su vez descontó espacio con el líder Deportivo Madryn.

1 de septiembre 2025 · 12:13hs
Federico Castro encabeza el ataque de Patronato

El punto que cosechó Patronato como local ante Atlanta dejó sensaciones encontradas . El Rojinegro retrocedió casillero en la tabla de posiciones de la Primera Nacional, Zona A. No obstante, se sostiene en puestos de clasificación al Reducido que brindará el segundo ascenso a la Liga Profesional. A su vez achicó distancia con Deportivo Madryn, único líder del certamen.

El elenco dirigido por Gabriel Gómez inició la 29° fecha en la quinta posición. Finalizó la jornada en el séptimo lugar. El retroceso obedeció a las victorias que celebraron Tristán Suárez ante All Boys, por 2 a 0, y la goleada de Gimnasia y Tiro de Salta ante Alvarado de Mar del Plata, por 3 a 0.

Patronato no pudo hilvanar el quinto triunfo consecutivo en su casa.

Con 44 unidades el Santo se distancia a siete del líder de la Zona A. Se ubica tres puntos arriba de Deportivo Maipú, equipo que cierra el grupo de los ocho, y a seis de Los Andes y Quilmes, elencos que aspiran ingresar a puestos de acceso a los playoffs.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona A

Deportivo Madryn 50

Atlanta 48

Tristán Suárez 44

San Miguel 44

San Martín 44

Gimnasia y Tiro 43

Patronato 43

Deportivo Maipú 40

Los Andes 37

Quilmes 37

All Boys 35

Racing 34

Colegiales 34

Almagro 33

Güemes 30

Arsenal 30

Ferro 30

Alvarado 28

Patronato Atlanta Primera Nacional
