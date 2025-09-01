El punto que cosechó Patronato como local ante Atlanta dejó sensaciones encontradas . El Rojinegro retrocedió casillero en la tabla de posiciones de la Primera Nacional, Zona A. No obstante, se sostiene en puestos de clasificación al Reducido que brindará el segundo ascenso a la Liga Profesional. A su vez achicó distancia con Deportivo Madryn, único líder del certamen.
¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Atlanta?
Patronato retrocedió casilleros en las posiciones de la Zona A de la Primera Nacional. A su vez descontó espacio con el líder Deportivo Madryn.
El elenco dirigido por Gabriel Gómez inició la 29° fecha en la quinta posición. Finalizó la jornada en el séptimo lugar. El retroceso obedeció a las victorias que celebraron Tristán Suárez ante All Boys, por 2 a 0, y la goleada de Gimnasia y Tiro de Salta ante Alvarado de Mar del Plata, por 3 a 0.
Con 44 unidades el Santo se distancia a siete del líder de la Zona A. Se ubica tres puntos arriba de Deportivo Maipú, equipo que cierra el grupo de los ocho, y a seis de Los Andes y Quilmes, elencos que aspiran ingresar a puestos de acceso a los playoffs.
Posiciones de la Primera Nacional, Zona A
Deportivo Madryn 50
Atlanta 48
Tristán Suárez 44
San Miguel 44
San Martín 44
Gimnasia y Tiro 43
Patronato 43
Deportivo Maipú 40
Los Andes 37
Quilmes 37
All Boys 35
Racing 34
Colegiales 34
Almagro 33
Güemes 30
Arsenal 30
Ferro 30
Alvarado 28