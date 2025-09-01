¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Atlanta? Patronato retrocedió casilleros en las posiciones de la Zona A de la Primera Nacional. A su vez descontó espacio con el líder Deportivo Madryn. 1 de septiembre 2025 · 12:13hs

Prensa Patronato Federico Castro encabeza el ataque de Patronato

El punto que cosechó Patronato como local ante Atlanta dejó sensaciones encontradas . El Rojinegro retrocedió casillero en la tabla de posiciones de la Primera Nacional, Zona A. No obstante, se sostiene en puestos de clasificación al Reducido que brindará el segundo ascenso a la Liga Profesional. A su vez achicó distancia con Deportivo Madryn, único líder del certamen.

Nota relacionada: Patronato y Atlanta no se sacaron ventajas en el Grella El elenco dirigido por Gabriel Gómez inició la 29° fecha en la quinta posición. Finalizó la jornada en el séptimo lugar. El retroceso obedeció a las victorias que celebraron Tristán Suárez ante All Boys, por 2 a 0, y la goleada de Gimnasia y Tiro de Salta ante Alvarado de Mar del Plata, por 3 a 0.

Patronato y Atlanta no se sacaron ventajas en el Grella Patronato buscará conquistar una batalla ante un adversario directo

Con 44 unidades el Santo se distancia a siete del líder de la Zona A. Se ubica tres puntos arriba de Deportivo Maipú, equipo que cierra el grupo de los ocho, y a seis de Los Andes y Quilmes, elencos que aspiran ingresar a puestos de acceso a los playoffs. Posiciones de la Primera Nacional, Zona A Deportivo Madryn 50 Atlanta 48 Tristán Suárez 44 San Miguel 44 San Martín 44 Gimnasia y Tiro 43 Patronato 43 Deportivo Maipú 40 Los Andes 37 Quilmes 37 All Boys 35 Racing 34 Colegiales 34 Almagro 33 Güemes 30 Arsenal 30 Ferro 30 Alvarado 28