Estudiantes de Paraná y su historia en semifinales: hazañas, caídas y una nueva oportunidad.

El sábado 20, Estudiantes de Paraná buscará escribir una nueva página dorada cuando enfrente a Marista RC en Mendoza, por una de las semifinales del Torneo del Interior A 2025. Será la sexta vez en ocho años que el conjunto entrerriano llega a esta instancia en competencias regionales y nacionales, consolidando su lugar entre los protagonistas destacados del rugby argentino.

El recorrido del CAE en estas etapas decisivas no ha sido sencillo, pero sí constante y ascendente. A fuerza de esfuerzo colectivo, convicción en su estilo y una identidad de juego cada vez más marcada, el Albinegro dejó de ser un competidor esporádico para transformarse en un protagonista regular, respetado y temido en los torneos más exigentes del país.

Entre victorias y derrotas: Estudiantes de Paraná y sus semifinales inolvidables

El punto de partida de esta etapa moderna fue en el Torneo Regional del Litoral 2017, cuando Estudiantes alcanzó por primera vez una semifinal en este proceso de crecimiento. En aquella oportunidad, se midió ante un experimentado Duendes RC y cayó por 30-17, en un duelo que sirvió como termómetro del nivel que el equipo estaba alcanzando. El conjunto rosarino, que terminaría perdiendo la final frente al Jockey Club de Rosario por un electrizante 37-36, dejó en claro la exigencia del desafío asumido. Para Estudiantes, más allá del resultado, esa experiencia fue una señal contundente: el club estaba en condiciones de competir en las alturas.

Pasarían cinco años para que Estudiantes volviera a situarse en una instancia similar. En 2022, fue nuevamente protagonista del Regional del Litoral, un torneo que reúne a los mejores equipos de Entre Ríos, Santa Fe y Rosario. En una semifinal cargada de tensión y paridad, superó a Santa Fe RC por 23-21, asegurando su lugar en una final muy esperada por su gente. En el partido definitorio se enfrentó a GER (Gimnasia y Esgrima de Rosario), que finalmente se quedaría con el título tras imponerse por un ajustado 14-11. Aunque el trofeo se escapó por una mínima diferencia, el mensaje fue claro: Estudiantes estaba más cerca que nunca de la gloria.

Esa misma temporada, con el envión anímico intacto, Estudiantes se clasificó también a las semifinales del Torneo del Interior A, uno de los certámenes más competitivos del país, que reúne a los mejores clubes de las uniones del interior. En esta ocasión, el rival fue nuevamente Duendes RC, que logró imponerse por 23-19, en un partido de altísimo nivel técnico y físico. Una semana después, los rosarinos se consagrarían campeones tras vencer con autoridad a Huirapuca de Tucumán por 38-12. Para Estudiantes, fue una derrota difícil de digerir, pero también una nueva confirmación: el club no solo estaba compitiendo, sino que lo hacía de igual a igual con los mejores equipos del país.

La tan esperada consagración llegaría finalmente en 2023, con una campaña memorable en el Torneo Regional del Litoral. En semifinales, Estudiantes volvió a cruzarse con Santa Fe RC, y repitió el triunfo, esta vez por 29-25, en otro clásico vibrante. En la final, el destino quiso que volviera a enfrentar a GER, el verdugo del año anterior. Esta vez, el desenlace sería distinto: con temple, oficio y determinación, Estudiantes se impuso por 16-12 y se coronó campeón del torneo más importante de la región, alcanzando por primera vez ese logro tan anhelado. Fue un título que no solo quedó grabado en la historia del club, sino también en la del rugby entrerriano.

En 2024, con el impulso de la temporada anterior y la madurez de un equipo ya consolidado, Estudiantes fue nuevamente protagonista, esta vez en el Torneo del Interior B. En semifinales, desplegó un juego sólido y efectivo para vencer a Old Resian de Rosario por 36-21, asegurando una nueva presencia en una final nacional. Sin embargo, el cierre no fue el esperado: en la definición ante La Tablada, el equipo cordobés se impuso con autoridad por 41-17. Aun así, la campaña volvió a reforzar el lugar de Estudiantes en la élite del rugby argentino, demostrando que su presencia en las definiciones ya no es un hecho aislado, sino parte de una identidad construida a lo largo del tiempo.