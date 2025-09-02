Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Tras el doloroso episodio ocurrido la semana pasada Hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, donde se entregó a otra familia el cuerpo de una beba fallecida, se conoció en las últimas horas el resultado preliminar de la autopsia judicial realizada al cuerpo de Valentina, la niña de 15 días que murió tras una supuesta complicación cardíaca.

De acuerdo a lo informado por el abogado de la familia afectada -oriunda de Feliciano-, Nicolás Baldini, el examen forense habría determinado que la causa de muerte coincide con lo registrado en la historia clínica: una “hemorragia pulmonar seguida de paro cardíaco”.

“La autopsia se le ha dado una información preliminar a la madre. Si bien al día de la fecha todavía no está el informe del médico forense, aparentemente el fallecimiento coincidiría con la historia clínica”, detalló Baldini ante la consulta de UNO. “Todavía falta transitar en la causa penal e investigar de una manera más profunda con las herramientas jurídicas para ver realmente por qué se cometió semejante hecho de negligencia”, agregó.

Enseguida, el letrado señaló que ahora, la familia damnificada sufre la falta de contención institucional. El 28 de agosto, el Ministerio de Salud de Entre Ríos emitió un comunicado en el que expresó que los "equipos técnicos y profesionales del Ministerio de Salud se encuentran a disposición de los familiares para brindar acompañamiento y contención". Sin embargo, Baldini desmintió ese gesto.

"No se ha hecho ningún llamado a la familia"

“Leímos el comunicado del Ministerio de Salud de la provincia, donde se puso a disposición y acompañamiento a la familia. Vale decirle a los medios que tengan en cuenta que tanto del Ministerio como desde el hospital, no se ha hecho ningún llamado telefónico a la familia, no se ha puesto a disposición ningún psicólogo, ningún médico de la salud para acompañar. Nosotros entendemos que fue solamente un comunicado a los fines de justamente de intentar remediar la negligencia que han realizado”, afirmó el representante de la familia damnificada.

Finalmente, refirió que el estado emocional de la familia es crítico. “La madre y el padre están muy mal. No pudieron venir al estudio. Están bastante perturbados por la situación. Ya era difícil transitar la muerte de un hijo, para lo que los seres humanos no estamos preparados, ya que nos preparamos para perder a los papás, pero no para perder un hijo”, cerró.

El caso sigue bajo investigación penal en la Unidad Fiscal de Concordia. En tanto que en la cartera sanitaria se abrió una investigación administrativa.