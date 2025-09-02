Entre Ríos: martes con probabilidad de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas

El SMN anuncia inestabilidad hasta el miércoles. Luego retorna el frío intenso con temperaturas mínimas que podrían descender hasta 4 grados en Entre Ríos

Alerta por tormentas y temperaturas extremas para gran parte de Entre Ríos

En su último informe, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este martes 2 de septiembre se presenta con tiempo algo inestable en Entre Ríos. Hay probabilidad de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas en distintas zonas. No serían eventos importantes en cantidad de milímetros.

Tal como indica el pronóstico extendido, el miércoles 3 de septiembre también se presentaría con posibles inestabilidades. En tanto, a partir del jueves comenzarían a mejorar las condiciones del tiempo a raíz de la llegada de un frente frío que se sentirá sobre todo desde el viernes.

lluvia Paraná (2) Foto UNO/Liliana Bonarrigo

La baja de temperaturas será significativas: viernes, sábado y domingo se esperan los días más helados, con temperaturas mínimas que podrían descender hasta 4 grados.

Temperatura

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 15 grados. Se prevén posibles chaparrones de mañana, probables tormentas aisladas de tarde y una disminución gradual de la nubosidad a la noche.

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 17 grados. Se esperan posible lluvias aisladas de mañana y tarde; y cielo parcialmente nublado de noche.

lluvia tormentas inestabilidad Paraná Foto UNO/Liliana Bonarrigo

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se aguarda una mínima de 12 grados y una máxima de 18 grados. Se esperan posibles chaparrones de mañana y eventuales tormentas aisladas de tarde y noche.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 8 grados de mínima y 16 grados de máxima, con posibles lloviznas de mañana y tarde y cielo parcialmente nublado a la noche.