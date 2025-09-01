Gabriel Gómez: "Nos faltó generar situaciones más claras"

El DT de Patronato, Gabriel Gómez, se retiró conforme por el rendimiento de su equipo en el segundo tiempo en el empate ante Atlanta.

El DT de Patronato, Gabriel Gómez, consideró que el empate 0 a 0 ante Atlanta reflejó lo que los protagonistas desarrollaron en el impecable verde césped del estadio Grella. En este sentido opinó que hubo un tiempo para cada equipo y que en ese dominio el local no sacó diferencias por la falta de claridad en las acciones ofensivas elaboradas.

“No me gustó el primer tiempo. En ese periodo Atlanta fue superior. En cambio en el segundo tiempo Patronato fue superior. En esa línea de partido, nos faltó crear situaciones más claras, pero el segundo tiempo del equipo fue bueno contra un buen rival”, analizó, en rueda de prensa.

Siguiendo esta línea, añadió: “En el entretiempo les dije que teníamos que salir un poco del libreto y ganar el uno contra uno porque ellos se replegaban bien y se nos hacía difícil entrar en el primer tiempo. Eso nos llevó a equivocarnos y a tomar muchos pases hacia atrás. En el segundo tiempo el equipo cambió esto. Generó algunas aproximaciones importantes, por ahí nos faltó generar más situaciones claras, pero enfrentamos un rival difícil”, recordó.

Atlanta es un posible rival de Patronato en el Reducido que determinará que equipo se adjudicará el segundo ascenso a la temporada 2026 de la Liga Profesional. Teniendo en cuenta este dato, el juego ante el Bohemio disputado en barrio Villa Sarmiento fue una buena medida pensando en la siguiente instancia del certamen.

“Está segundo en el campeonato. La cantidad de puntos que tiene no es casualidad. Fuera de eso, Patronato le jugó de igual a igual, fue un partido parejo. En el segundo tiempo fuimos más protagonistas. Los cambios los hice al final porqué veía que el equipo estaba bien, había mejorado. Asimismo la intención era ganar, pero lamentablemente no se pudo. Tenemos que seguir trabajando porqué ahora quedan las últimas cinco fechas”, señaló.

Cuando fue consultado si los jugadores comenzaron a exhibir el desgaste físico de la temporada, respondió: “Fue un partido muy intenso de las dos partes. Además se jugó con lluvia, la cancha estaba pesada, y lo que se juega a esta altura del torneo. Hay un montón de factores. El equipo respondió bien. Estamos muy bien”, consideró.

En el armado del 11 inicial Gómez sorprendió al modificar a los marcadores de punta ordenando los ingresos de Gonzalo Asís e Ian Escobar. Al respecto Gómez explicó: “Gonzalo venía haciendo muy buenos entrenamientos, y a su vez Maxi (Rueda) había bajado un poco el rendimiento. Como siempre digo, juega el que está mejor. Escobar, es un lateral que jugó con su pierna hábil y lo hizo muy bien. Jugó un buen partido”, respaldó.

Por otro lado, retuvo el esquema 4-4-2, dejando de lado la línea de cinco defensores. “En un momento el equipo necesitaba un equilibrio porqué nos metían muchos goles. La línea de 5 nos dio resultados, pero cambiamos porqué necesitamos características más ofensivas. Lo bueno es que el equipo sigue conservando el arco en cero, y esta vez ante un rival que juegue bien y tiene lo suyo”, argumentó.

En las últimas cinco presentaciones Patronato apenas pudo anotar cinco goles. ¿Genera preocupación este dato estadístico?. “A todos nos está costando convertir”, subrayó Gómez. “Nosotros tenemos una buena cantidad de goles a favor. Hemos mejorado la parte defensiva, pero seguiremos trabajando. Son partidos dificíles. Es una instancia difícil la que estamos transitando”, recalcó.

Gabriel Gómez no enfocó la mira en el Reducido

Por último, aclaró que no está pendiente de lo que pueda suceder en el Reducido. “Estamos pensando en tratar de llegarlo más alto posible en la tabla para clasificar teniendo ventaja, por lo menos, en el primer playoff. Ese es el objetivo inmediato”, concluyó.