Softbol: Intentaron robar en la cancha de Patronato y en Softbol Play

Se registró un intento de robo en las canchas de softbol del Club Patronato y en el predio de Softbol Play en la ciudad de Paraná.

2 de septiembre 2025 · 16:57hs
Se registró intento de robo en las canchas de softbol del Club Patronato y en el predio de Sóftbol Play en la ciudad de Paraná en las últimas horas. Desde ambas instituciones volvieron a mostrar su preocupación por los sucesos, ya que se viene reiterando en el último tiempo.

En Patronato, a través de las cámaras de seguridad, un empleado observó a dos hombres forzando los candados de los accesos y dio aviso a la policía. Sobre lo sucedido, Norberto Motroni, presidente de la subcomisión de softbol, afirmó que están “cansados” de estos de inseguridad que generan “mucha angustia” y preocupación.

“Estamos en la lucha permanente de los que nos quieren robar. Desde hace dos semanas y media vienen queriendo entrar, estamos cansados”, dijo el directivo. “Violentaron todos los candados y parece que eligen los días de lluvia para hacer daño”.

En cuanto a las condiciones del predio, si bien reconoció que tiene “seguridad mínima”, mencionó que “hemos hecho muchas mejoras y siempre tratamos de mantenerlo limpio, pero hasta nos han robado tejidos”.

LEER MÁS: Con Paraná como base, la Sub 23 va por la gloria

Por otra parte, dos personas intentaron ingresar al predio de SoftbolPlay, ubicado en calle Ernesto Izza 3910 de la capital entrerriana, forzando las cerraduras. Afortunadamente, no lograron concretar el robo, aunque provocaron importantes daños en el lugar.

Desde la institución detallaron que se trató del hecho número 64 registrado en la entidad, una cifra que refleja la preocupación y la vulnerabilidad que atraviesan.

Brenda Juri, integrante de la institución, expresó: “Estamos muy angustiados, el domingo a la mañana los encargados que viven en el lugar salieron un rato a almorzar a la casa de un familiar y en ese tiempo los malvivientes provocaron destrozos. Gracias a Dios no alcanzaron a llevarse nada, pero quisieron ingresar nuevamente a la casa. Una vecina, que tiene una cámara apuntando hacia el lugar, vio los movimientos y lograron salir corriendo”.

