Regatas Uruguay fue subcampeón provincial tras una final vibrante ante Rocamora.

El Club Regatas Uruguay se consagró subcampeón de la Liga Provincial Femenina tras caer 83-81 ante Tomás de Rocamora en el Juego 2 de la final disputada en Concepción del Uruguay.

El Celeste mostró su mejor versión en el momento más importante. Con una actuación estelar de Santina Cherot (26 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias en 40 minutos), llevó la definición al límite, aunque el rival fue más efectivo en los instantes decisivos. A ella se sumó Rocío Díaz, con 20 unidades que mantuvieron al equipo en partido hasta el final.

También se destacó Manuela González, autora de 13 puntos en casi 37 minutos en cancha. Tanto ella como Cherot, ambas de apenas 16 años, fueron las jugadoras del equipo con más minutos en el Juego 2 y ratificaron por qué son consideradas dos de las mayores promesas del básquet argentino.

Más allá de la derrota, la temporada provincial fue altamente positiva para Regatas Uruguay. Además de este subcampeonato de Primera, el club fue protagonista en todas las categorías del femenino, alcanzando la instancia final en cada una de ellas y consagrándose campeón en U13 y U11. Un 2025 que refleja el fruto de años de trabajo y crecimiento en el básquet femenino Celeste.

Con este recorrido, Regatas Uruguay confirma su lugar como referente provincial en el desarrollo del básquet femenino y proyecta un futuro prometedor con una base de jóvenes jugadoras que ya comienzan a dejar su huella en la Primera.