Rugby Championship: Los Pumas, con cambios para medirse con Australia.

Los Pumas enfrentan a Australia en Townsville por el Rugby Championship 2025. Contepomi prepara variantes en el XV tras el cruce con los All Blacks.

Los Pumas se preparan para un nuevo compromiso en el Rugby Championship 2025: el próximo sábado enfrentarán a los Wallabies en Townsville. Felipe Contepomi trabaja en el armado del equipo, con algunos cambios respecto al XV que jugó en Vélez frente a los All Blacks.

En la primera línea habrá una modificación obligada: Pedro Delgado no viajó a Australia y su lugar como pilar derecho lo ocuparía Joel Sclavi, acompañado por Mayco Vivas y el capitán Julián Montoya.

En la segunda línea, Guido Petti podría ingresar por Franco Molina para formar dupla con Pedro Rubiolo. En la tercera, se mantendrían Pablo Matera, Juan Martín González y Joaquín Oviedo, aunque el gran ingreso del concordiense Marcos Kremer como suplente en el último partido podría darle más minutos.

Entre los backs, Gonzalo García seguiría como medio scrum, mientras que la número 10 pasaría a manos de Santiago Carreras, quien reemplazó con muy buen nivel al lesionado Tomás Albornoz ante los neozelandeses.

Santiago Chocobares y Lucio Cinti continuarían como centros titulares consolidados, y Juan Cruz Mallía seguiría como fullback. En las puntas, hay tres nombres fuertes para dos lugares: Mateo Carreras y Bautista Delguy fueron titulares ante los All Blacks, pero el destacado juego aéreo de Rodrigo Isgró podría inclinar la balanza a favor del mendocino.