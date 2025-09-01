Uno Entre Rios | Ovación | Alan Sosa

Alan Sosa: "No existe más el margen de error"

El arquero de Patronato Alan Sosa opinó que el Rojinegro sumó una unidad como local ante Atlanta porqué no falló.

Matías Larraule

Por Matías Larraule

1 de septiembre 2025 · 15:08hs
Alan Sosa

Prensa Patronato

Alan Sosa, figura de Patronato en el empate ante Atlanta

Alan Sosa fue clave para que Patronato sumara una unidad como local ante Atlanta. El arquero respondió con solvencia cuando el Bohemio amenazó con romper el cero en la fría tarde gris en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

En la etapa inicial rechazó un remate cruzado de Lucas Ambroggio. Luego le ganó el duelo que protagonizó con Jonathan Dellarossa, la referencia ofensiva de la visita. En la segunda mitad estuvo rápido de piernas para achicarle el ángulo de remate a Marcos Echeverría. Y en tiempo de descuento despejó otro disparo de Echeverría.

En una decena de encuentros Alan Sosa se transformó en pieza clave de Patronato en la Primera Nacional. El arquero conservó el cero en seis juegos.

Alan Sosa: "Mi idea es llegar a las 10 vallas invictas"

El punto no era el premio que buscó el Rojinegro, pero de acuerdo al desarrollo del pleito no es un premio menor. El valor real será tasado en el futuro cuando se define la fase regular del campeonato de la Primera Nacional.

“El tiempo nos va a dar la razón de este punto. Más adelante lo vamos a valorar mucho”, remarcó Alan Sosa, en diálogo con Ovación. “Enfrenta a un equipo que toda la primera ronda estuvo puntero. No es sencillo enfrentar a estos equipos. Ellos generaban mucho por los costados. Fue un tiempo y un tiempo”, añadió.

El cotejo ante el elenco del barrio porteño de Villa Crespo obligó a los protagonistas a conservar un alto grado de concentración durante todo el pleito. “Cualquier error te deja afuera”, subrayó Sosa. “Mantuvimos la concentración por 95 minutos que es lo que tenemos que tratar de lograr durante varios partidos. Todos los partidos del reducido nos va a tocar de esta manera”, pronosticó el oriundo de la localidad santafesina de Reconquista.

El futuro de Patronato

Antes de ingresar a la siguiente instancia Patronato deberá disputar cinco juegos. En este recorrido buscará finalizar en la mejor posición para tener ventaja deportiva y definir las llaves en condición de local. Para alcanzar esta meta no hay espacios para fallas. Así lo subrayó el arquero de Patronato.

“No existe más el margen de error. Ahora te equivocás y perdés. Y si lo perdés te quedás afuera del reducido. Por suerte no cometimos errores, el rival tampoco y por eso creo que se dio el empate ante Atlanta”, opinó.

Resignar unidades como local genera preocupación en el hincha. La sensación de Sosa es diferente. “No estoy preocupado, pero si tenemos que ocuparnos de determinadas cosas”, indicó. “Tenemos que generar más y sobre de local. Sabemos que en el Grella nos hacemos fuerte. Tenemos muchas cosas por mejorar todavía, pero quedan cinco finales ahora y hay que ir a buscar a Córdoba los 3 puntos”, aspiró.

Alan Sosa, un arquero con mentalidad ganadora

De esta manera, afirmó que Patronato buscará levantar la bandera del triunfo el domingo cuando visite a Racing en el barrio cordobés de Nueva Italia.

“Todos los partidos tenemos que ganar. Patronato es un club que quiere volver a Primera División. Y para alcanzar este objetivo no queda alternativas que ganar los encuentros”, concluyó Alan Sosa, la figura del empate del Rojinegro en el empate ante Atlanta.

