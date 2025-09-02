Fernando Batista: "Vengo a arruinar el Messipalooza, en el buen sentido".

Fernando Batista habló antes del duelo ante Argentina y avisó: "Vengo a arruinar el Messipalooza". Venezuela se juega su pase al Mundial.

Fernando Batista, entrenador de la selección de Venezuela, prepara a su equipo para uno de los partidos más exigentes del camino hacia el Mundial: enfrentarse a la campeona del mundo, Argentina, en el estadio Monumental de Buenos Aires, por las Eliminatorias Conmebol.

Será un duelo con un condimento especial: se espera que sea el último partido de Lionel Messi en Eliminatorias disputado en suelo argentino. Un hecho que no pasa desapercibido ni siquiera para el técnico de la Vinotinto.

Fernando Batista y la Vinotinto, listos para desafiar a la campeona del mundo

"Enfrentaremos a la mejor selección del mundo", afirmó Batista, quien además reconoció: "En la intimidad sabíamos que podía ser el último partido oficial de Leo en Eliminatorias en Argentina. De todos modos, más allá de él, estamos viendo lo bueno de un entrenador (Lionel Scaloni) que hace que la estructura funcione cuando sale uno u entra otro".

En cuanto al enfoque de su equipo, Batista dejó en claro que no saldrá a defenderse: "La idea mía es siempre pensar en el arco rival, si uno propone defenderse, a la larga te va a ir mal", sostuvo.

Y añadió, sobre el desafío de enfrentar a Messi: "No sé cuántos técnicos habrán planificado cómo contrarrestar a Messi, lo vamos a intentar".

Consciente del ambiente especial que se vivirá en Buenos Aires por la posible despedida de Messi en Eliminatorias, Batista fue contundente: "Vengo a arruinar el Messipalooza, en el buen sentido. Respetamos lo que pueda haber, pero nos estamos jugando la clasificación o al repechaje".

Actualmente, Venezuela se ubica en el séptimo puesto de la tabla con 18 puntos, producto de cuatro victorias, seis empates y seis derrotas. El equipo llega a esta última doble fecha con chances concretas de al menos lograr el repechaje.

"Nosotros tenemos que seguir pensando en lo que venimos haciendo bien. Cuando entramos fuertes, concentrados, logramos cosas, como nos pasó en la visita a Brasil, ante Perú. Estos partidos se definen en detalles. Podés armar una gran estrategia, pero ante rivales así, de jerarquía, las pequeñas cosas hacen la diferencia. Confío mucho en lo que podemos hacer el jueves", explicó.

El balance del ciclo también fue parte del análisis de Batista: "Hicimos un gran comienzo de Eliminatorias. En el primer año nos fue mejor que en el segundo. Tuvimos altibajos, pero una Eliminatoria es larga, pasan muchas cosas: cambio de jugadores, entrenadores, distintas situaciones. Queríamos llegar a la última doble fecha (ante Argentina y Colombia) con posibilidades, directas o repechaje. El objetivo es clasificarnos al Mundial".

Y remarcó la importancia del duelo en el Monumental: "Hoy nosotros tenemos obligaciones y es una motivación extra. Si sacás un resultado positivo, estás adentro de un repechaje".

Por último, Batista también fue consultado sobre su futuro tras el proceso con la Vinotinto. Fue claro: "Tengo contrato hasta finalización del Mundial, pero después uno también está abierto al día a día".

"Me han llegado propuestas, pero automáticamente las bajé porque ahora solo quiero llevar a Venezuela a un Mundial", concluyó.