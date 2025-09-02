Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

La Justicia impuso esa pena a un hombre que fue declarado culpable de abuso por un jurado popular. Fue alojado en la Unidad Penal de Paraná.

2 de septiembre 2025 · 10:03hs
El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, impuso ayer la pena de 19 años de prisión a A.R.E., a quien el 14 de agosto pasado un jurado popular reunido en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), declaró culpable por considerarlo autor penalmente responsable de varios delitos contra la integridad sexual de una persona. Al tratarse de un abuso intrafamiliar, se inicializa la identidad del condenado a fin de que no se identifique indirectamente a la víctima.

Los delitos por los que fue encontrado responsable, son: “abuso sexual gravemente ultrajante”, “abuso sexual simple”, “amenazas simples”, "privación ilegítima de la libertad agravada por ser una persona a quien se le debía respeto particular” y “abuso sexual con acceso carnal en concurso real” y “abuso sexual simple agravado por el vínculo”.

Conocida la resolución, el imputado –que había llegado al juicio en libertad- fue enviado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, donde cumplirá prisión preventiva hasta que la sentencia adquiera firmeza.

El fallo del juez Brugo fue en el marco del legajo “A.R.E. s/ Abuso sexual gravemente ultrajante, Abuso sexual gravemente ultrajante, Abuso sexual simple, Amenazas simples, Privación ilegítima de la libertad y Abuso sexual simple agravado”.

Debate a puertas cerradas

Durante el debate, que se efectuó a puertas cerradas por tratarse la denuncia de delitos contra la integridad sexual, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Macarena Mendizábal y el fiscal Leandro Dato, en tanto que Susana Carnero lo hizo por el Ministerio Pupilar. En tanto, el defensor oficial Sebastián Lescano y Belén Diez asistieron al imputado A.R.E.

Fue el centésimo trigésimo quinto juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

