Uno Entre Rios | Policiales | Estado

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán las cuentas bancarias por defraudación al Estado y al Arzobispado en más de $93 millones en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

1 de septiembre 2025 · 13:04hs
Investigarán las cuentas bancarias por defraudación al Estado y al Arzobispado en más de $93 millones en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán las cuentas bancarias por defraudación al Estado y al Arzobispado en más de $93 millones en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada
Investigarán las cuentas bancarias por defraudación al Estado y al Arzobispado en más de $93 millones en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada. Foto: APF

Foto: APF

Investigarán las cuentas bancarias por defraudación al Estado y al Arzobispado en más de $93 millones en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada. 

Foto: APF

A raíz de la denuncia presentada por el Consejo General de Educación (CGE) por rendiciones de cuenta falsas por parte del administrador de cuatro escuelas públicas de gestión privada que giran bajo la órbita del Arzobispado de Paraná, se pidió el levantamiento del secreto bancario y fiscal del imputado. Se intenta determinar, entre otros puntos, si no hay más personas involucradas. Se sospecha que el administrador recibía los fondos del CGE y los transfería a su cuenta ya que tenía las claves.

La jueza de Garantías de Paraná. Paola Firpo, dispuso este lunes ordenar el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Víctor Adrián Godoy, que está imputado del presunto delito de Defraudación a la Administración Pública. Se investiga si el imputado desviaba fondos públicos para pagar sueldos y aportes previsionales de los docentes que se desempeñaban en cuatro establecimientos educativos públicos de gestión privada que dependen del Arzobispado de Paraná.

Un automóvil Citroën C4 derrapó y volcó bajo una intensa lluvia a la altura del Club Tilcara, en la ruta 18.

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Se produjo un vuelco de un colectivo que transportaba trabajadores de Concordia. Ocurrió cuando llovía copiosamente en la Ruta 14. Hay 10 heridos 

Ruta 14: volcó un colectivo y hay 10 trabajadores heridos

Concejo General de Educación.jpg
El CGE emitió un comunicado ante la ola polar que afecta a la provincia.

El CGE emitió un comunicado ante la ola polar que afecta a la provincia.

La investigación comenzó a partir de la denuncia del Consejo General de Educación (CGE) por rendiciones de cuenta falsas por parte de las escuelas que administraba Godoy. En la audiencia de este lunes, la querella particular en representación del Arzobispado, en manos de Leopoldo Lambruschini, y Fiscalía, representada por Gonzalo Badano, solicitaron el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre la cuenta del imputado. La defensa, a cargo de Ricardo Mulone, se opuso al pedido y argumentó que su asistido no reviste carácter del imputado porque no se le tomó declaración indagatoria. Adunó que podría haber otras personas involucradas y hay que investigar, indica APF.

La medida comprenderá el período 2019 y agosto de 2024, cuando se realizó la denuncia. Así, hizo lugar al pedido de la querella y desistió del de Fiscalía que pretendía que el periodo sometido a investigación comprenda hasta la actualidad.

Arzobispado de Paraná cuentas defraudación Estado escuelas públicas de gestión privada

Firpo recordó la audiencia que se realizó el 30 de agosto del año pasado en la que dispuso no hacer lugar al mismo pedido de que formuló en esta audiencia, no obstante sugerir una serie de medidas alternativas que Fiscalía llevó adelante. También añadió que en agosto de 2024 la investigación era incipiente y se solicitaron iguales medidas pero respecto de las escuelas que administraba el sospechoso.

Firpo le manifestó a la defensa que en el momento en que se permitió al Arzobispado constituirse como querellante hubo un señalamiento sobre su asistido. Recordó que la constitución como querellante no es un trámite sencillo, que prevé condiciones, y destacó que Godoy pudo defenderse en todo momento.

CGE denuncia cuentas falsas Arzobispado Estado

Si bien las acusaciones difirieron respecto del período sobre el que debe posarse la lupa investigativa, coincidieron en la necesidad de determinar si el sospechoso solo realizaba transferencias hacia una cuenta de su titularidad o lo hacía hacia otras. También se podrá determinar si no hubo terceros involucrados en la maniobra que se investiga, ya sea como coautores o partícipes.

En este sentido, en la audiencia se expresó que junto a Godoy había otra persona que tenía las claves de acceso a las cuentas de las escuelas, pero se indicó que aquella se la dio voluntariamente al sospechoso. Lo que se trata de determinar, al menos en el caso de aquella, es si hubo un accionar negligente, por amistad o confianza, o uno connivente.

Estado Arzobispado CGE escuelas Cuotas
Noticias relacionadas
Imagen ilustrativa.

Expulsan de la Policía al Oficial que admitió falsificar una firma en un acta de multa

condenaron a cuatro anos de prision a joven que vendia droga en parana

Condenaron a cuatro años de prisión a joven que vendía droga en Paraná

detuvieron a un joven en alcaraz por danar e intentar incendiar el auto de un vecino

Detuvieron a un joven en Alcaraz por dañar e intentar incendiar el auto de un vecino

tragico accidente en victoria: un joven perdio la vida tras colisionar con un camion estacionado

Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

Ver comentarios

Lo último

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Messi sin título y final con escándalo en la Leagues Cup

Messi sin título y final con escándalo en la Leagues Cup

Cineclub del IAAER presenta una doble función con Dejar Romero

Cineclub del IAAER presenta una doble función con "Dejar Romero"

Ultimo Momento
Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Messi sin título y final con escándalo en la Leagues Cup

Messi sin título y final con escándalo en la Leagues Cup

Cineclub del IAAER presenta una doble función con Dejar Romero

Cineclub del IAAER presenta una doble función con "Dejar Romero"

Día del Periodista Agropecuario: ¿Por qué se celebra el 1° de septiembre?

Día del Periodista Agropecuario: ¿Por qué se celebra el 1° de septiembre?

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Atlanta?

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el empate ante Atlanta?

Policiales
Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 14: volcó un colectivo y hay 10 trabajadores heridos

Ruta 14: volcó un colectivo y hay 10 trabajadores heridos

Expulsan de la Policía al Oficial que admitió falsificar una firma en un acta de multa

Expulsan de la Policía al Oficial que admitió falsificar una firma en un acta de multa

Condenaron a cuatro años de prisión a joven que vendía droga en Paraná

Condenaron a cuatro años de prisión a joven que vendía droga en Paraná

Ovación
Urquiza prolongó su buen andar en la Liga Provincial

Urquiza prolongó su buen andar en la Liga Provincial

La Liga Provincial de Mayores Femenina podría definirse este lunes

La Liga Provincial de Mayores Femenina podría definirse este lunes

River venció a San Martín de San Juan y recuperó la cima de su zona

River venció a San Martín de San Juan y recuperó la cima de su zona

Messi sin título y final con escándalo en la Leagues Cup

Messi sin título y final con escándalo en la Leagues Cup

Boca venció a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo en el Clausura

Boca venció a Aldosivi y sumó su tercer triunfo al hilo en el Clausura

La provincia
Elecciones en Corrientes: Rogelio Frigerio felicitó a Valdés por la victoria

Elecciones en Corrientes: Rogelio Frigerio felicitó a Valdés por la victoria

Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

La Unidad Móvil de Registro Civil alcanzó más de 1.700 trámites

La Unidad Móvil de Registro Civil alcanzó más de 1.700 trámites

Día de la Mujer Indígena por las Bartolinas, Gregorias y Micaelas

Día de la Mujer Indígena por las Bartolinas, Gregorias y Micaelas

Capacitación sobre Buenas Prácticas Agropecuarias se realizó en Villaguay

Capacitación sobre Buenas Prácticas Agropecuarias se realizó en Villaguay

Dejanos tu comentario