Patronato volvió a dejar puntos en casa y quedó otra vez complicado

Patronato perdió ante Almagro, volvió a dejar puntos en casa y se ubica a un punto de la zona de descenso, a nueve fechas del final. Ahora viaja a Mendoza.

Patronato jugó de local en el Grella por la Primera Nacional.

Patronato perdió 1 a 0 ante Almagro en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y volvió a desperdiciar una oportunidad para tomar distancia de la zona de descenso. El equipo dirigido por Marcelo Fuentes acumula otra presentación como local sin poder sumar de a tres y quedó apenas un punto por encima del peligro.

El golpe ante Almagro vuelve a encender las alarmas en Patronato. El conjunto paranaense necesitaba hacerse fuerte en casa, pero terminó con las manos vacías en un partido que tenía una importancia especial por la pelea que mantiene en la parte baja de la Zona B de la Primera Nacional.

Chacarita perdió ante Gimnasia y Tiro y Patronato se mantiente afuera de la zona de descenso

Patronato va por otro triunfo para alejarse de la zona roja

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La derrota dejó al equipo de Marcelo Fuentes nuevamente demasiado cerca de los puestos de descenso. Con nueve fechas todavía por disputarse, cada punto comienza a tener un valor determinante en una definición que promete ser apretada hasta el final.

Patronato no consigue transformar su localía en una ventaja y esa dificultad se convirtió en uno de los principales problemas de una campaña que lo mantiene lejos de la tranquilidad. El equipo necesita reaccionar antes de que el margen de error desaparezca.

A un punto de la zona roja

La tabla muestra la dimensión del problema. Patronato quedó apenas un punto por encima de la zona de descenso, mientras que Chacarita suma 27 unidades y Güemes acumula 22 en los puestos comprometidos de la Zona B.

La pelea por la permanencia se presenta cada vez más ajustada. Con nueve jornadas por delante, el Rojinegro deberá sumar con mayor regularidad para evitar que sus perseguidores puedan alcanzarlo y ponerlo definitivamente en zona roja.

El escenario obliga a Patronato a cambiar rápidamente su presente. Los partidos que quedan tendrán una importancia creciente y, especialmente, los enfrentamientos ante rivales directos pueden convertirse en verdaderas finales.

Ahora deberá buscar puntos afuera

El calendario le presenta al conjunto paranaense un nuevo desafío lejos de casa. Su próximo compromiso será ante Maipú de Mendoza, en condición de visitante, donde Patronato deberá recuperar los puntos que dejó escapar frente a Almagro.

Mientras tanto, Chacarita se medirá con Atlanta y Güemes enfrentará a Gimnasia y Tiro. Los resultados de esos encuentros también serán seguidos con atención en Paraná, porque cada unidad que sumen los equipos que luchan por escapar del descenso puede modificar el escenario.

Quedan nueve fechas para el cierre de la temporada y Patronato todavía depende de sí mismo. Pero la derrota ante Almagro volvió a dejar una certeza incómoda: el margen se achica y el peligro del descenso está cada vez más cerca.