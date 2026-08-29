Chacarita perdió ante Gimnasia y Tiro y Patronato se mantiente afuera de la zona de descenso

Chacarita cayó 1-0 en Salta, lleva cinco fechas sin ganar y permanece en descenso con 27 puntos. Patronato suma 28 y juega este domingo ante Almagro.

Chacarita perdió ante Gimnasia y Tiro y Patronato tiene una chance para salir del descenso.

Chacarita Juniors volvió a sufrir un golpe en su lucha por escapar de la zona de descenso en la Primera Nacional. El Funebrero perdió este sábado por 1 a 0 frente a Gimnasia y Tiro de Salta, en el encuentro correspondiente a la fecha 27 de la Zona B, y quedó cada vez más comprometido en la pelea por la permanencia.

El conjunto de San Martín no logra torcer su presente. Con esta derrota acumula cinco partidos consecutivos sin conseguir una victoria y permanece con 27 puntos, todavía dentro de los puestos que condenan al descenso. La caída en Salta, además, le impide tomar aire en una definición que comienza a ser cada vez más apremiante.

El único gol del partido le alcanzó a Gimnasia y Tiro para quedarse con los tres puntos y profundizar las dificultades de un Chacarita que necesita reaccionar cuanto antes.

Patronato, ante una oportunidad

El resultado fue seguido con atención en Paraná, especialmente por Patronato. El Rojinegro suma actualmente 28 unidades y se encuentra inmediatamente por encima de Chacarita en la tabla de posiciones de la Zona B.

Por eso, la derrota del Funebrero representa una buena noticia para el equipo entrerriano, que tendrá la posibilidad de ampliar la diferencia cuando enfrente a Almagro.

Patronato jugará este domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, con la obligación de aprovechar la oportunidad que le dejó el resultado registrado en Salta. Una victoria le permitiría llegar a 31 puntos y tomar distancia de uno de sus rivales directos en la lucha por evitar el descenso.

El encuentro ante el Tricolor tendrá, por lo tanto, una importancia que excede los tres puntos. Para el conjunto dirigido por su cuerpo técnico, será una oportunidad de mirar hacia adelante y comenzar a construir un margen de seguridad en una tabla cada vez más ajustada.

Güemes también pelea por quedarse

En la misma disputa aparece Güemes de Santiago del Estero. El conjunto santiagueño tiene 26 puntos y también se encuentra en zona de descenso, apenas uno por debajo de Chacarita y dos menos que Patronato.

El Gaucho tendrá que afrontar una parada exigente este domingo, cuando visite a San Martín de Tucumán. El resultado de ese compromiso también tendrá incidencia directa en la pelea por la permanencia.

La situación muestra la paridad existente entre los equipos que buscan evitar los últimos lugares de la Zona B. Con pocas unidades de diferencia entre ellos, cada jornada puede modificar considerablemente el panorama.

Una pelea que entra en su etapa decisiva

A falta de pocas fechas para el cierre de la fase regular, la lucha por mantener la categoría adquiere una dimensión especial. Chacarita lleva cinco jornadas sin ganar y quedó obligado a recuperar rápidamente su mejor versión si pretende abandonar los puestos de descenso.

Patronato, en cambio, tiene por delante la posibilidad de sacar provecho de los resultados de sus rivales directos. El duelo ante Almagro aparece como una oportunidad concreta para sumar y ampliar la diferencia con el Funebrero.

Güemes, mientras tanto, deberá buscar puntos fuera de casa ante un San Martín de Tucumán que también tendrá sus propios objetivos en juego.

La fecha 27 comenzó a dejar señales importantes en la parte baja de la tabla. Chacarita no pudo sumar en Salta, continúa con 27 puntos y atraviesa una racha de cinco partidos sin triunfos. Patronato tiene 28 y buscará aprovechar el escenario este domingo en Paraná, mientras que Güemes, con 26, intentará recuperarse en Tucumán.

La pelea por la permanencia está abierta y cada partido empieza a pesar más. Para Patronato, el resultado de Chacarita puede convertirse en un impulso si consigue acompañarlo con una victoria en el Grella.